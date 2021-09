A szakértők elárulták mit nyer Budapest az atlétikai vb-vel

Megosztás Tweet



Az atlétikai világbajnokság Budapest és az ország turizmusának, gazdaságának is érezhető fellendülést hozhat – a világesemény hatásairól kérdezte a hirado.hu Kiss Róbert Richard turisztikai szakújságírót és Szabados Gábor sportközgazdászt annak kapcsán, hogy Karácsony Gergely főpolgármester és az ellenzék lemondaná a rendezést.

Az atlétikai világbajnokság a labdarúgó-világbajnokság és az olimpia után a legnépszerűbb, egész világot érintő sportesemény – mondta lapunknak a turisztikai szakértő.

Ez azt jelenti, hogy a versenyzők, a kísérők, a személyzet és mindazok, akik Magyarországra jönnek az atlétikai vb-re, már forgalmat generálnak a vendéglátóhelyeknek. Turisztikai szempontból komoly eredményeket hoz egy ilyen sportesemény – tette hozzá.

„Ne feledkezzünk el arról sem, hogy az országimázsnak is jót tesz az esemény, hiszen a világ legtöbb országában közvetítik a vb-t” – hangsúlyozta Kiss Róbert Richard.

Ebben az időszakban mintegy kétezer sportoló érkezik az adott országba, ez az ötöde egy olimpiai részvételnek, ami meglehetősen magas szám. Ez pedig azt jelenti, hogy sok a versenyző, a közönségnek pedig vonzó az esemény, és ez rendkívüli, azonnali bevételt is jelent a szolgáltatóknak. Akár több mint százezer emberrel is lehet kalkulálni, beleszámítva az érkező vendégeket, a stábtagokat és a média dolgozóit – közölte a szakértő.

Magyarország és a főváros, Budapest említése pozitív környezetben hosszú távon növelheti az érdeklődést és a látogatók számát. A turisták által a fővárosban elköltött pénzek hatását hosszú távon érezni lehetne.

Az atlétikai vb hosszú távon megtérülő befektetés

Szabados Gábor sportközgazdász a hirado.hu-nak elmondta: habár ezt nehéz számszerűsíteni, de egy ilyen sportesemény mindenféleképpen megtérülő beruházás, melynek társadalmi és gazdasági hatásai is van. A szakember elsősorban az eseményre látogató turistákat és az általuk elköltött pénzt emelte ki.

– Az atlétikai vb-nek nagyon komoly nemzetgazdasági hatása van. Csak a sportolók nagyjából kétezren vannak, ami egy nagyon nagy szám, e mellett pedig velük érkeznek a kísérők, a stábtagok. Az atlétikai világbajnokság ilyen szempontból is az egyik legnagyobb esemény a világon – húzta alá.

A sportolóknál is kísérőiknél is nagyobb számban érkeznek szurkolók. A negyvenezer férőhelyes stadionban tíz napon keresztül zajlanak a sportesemények; ez négyszázezer eladott jegyet jelent, de ez nyilván nem ennyi embert jelöl, mert lehet, hogy valaki több sporteseményre is kíváncsi.

Azt azonban elmondhatjuk, hogy a sportesemény százezres nagyságrendű külföldi turistát vonzana Magyarországra, és a költésük forintban tízmilliárdos bevételt jelentene a gazdaság számára

– tette hozzá.

Egy esemény anyagi vonzata alapvető érték, „de én mindig azt szoktam mondani, hogy nem ez az igazi értéke egy ilyen eseménynek, mert ez egy rövid távon jelentkező hatás”.

Egy ilyen eseménynél az igazi érték az a hosszú távú érték, ami az esemény után jelentkezik, ez pedig inkább az infrastrukturális hatás. Létrejön egy olyan infrastruktúra, amelyet mi magunk használunk a világbajnokság után – mondta Szabados.

A sportközgazdász azt is elmondta, hogy

a PR-hatás, amit ez az egész esemény jelent, külső hatással – országimázs fejlesztése – és belső hatással is bír, vagyis a nemzeti közösségépítést és a nemzeti identitás erősítését jelenti.

Ha „kockás papíron” megnézzük, akkor szinte minden ilyen esemény megrendezése veszteséges, mert a közvetlen pénzügyi megtérülése nem pozitív, de ezeknek az eseményeknek a hasznosságát azokban a hosszú távú gazdasági és társadalmi hasznokban kell mérni, amelyek az esemény lezárta után jelentkeznek – világított rá Szabados Gábor, és hozzátette, hogy ez minden infrastrukturális beruházásnál így van, tulajdonképpen ez olyan, mint egy marketingkiadás. De összességében azt lehet mondani, hogy az atlétikai világbajnokság egy megtérülő befektetés.

A főváros politikai okokból nem kíván házigazdája lenni az atlétikai világbajnokságnak

Mint ismert, a Fővárosi Közgyűlés nemrég fogadta el azt a határozatot, mely szerint nem kíván Budapest a sportesemény házigazdája lenni. Egy nappal azután szavazott erről a közgyűlés, hogy a Magyar Atlétikai Szövetség közölte: nem illetékes a Fővárosi Önkormányzat a rendezés ügyében. Karácsony Gergely főpolgármester szerint ez nem baj. A kormánypárti képviselők szerint azonban az egész ügyet azért találta ki a baloldal, hogy ne a dugókról és a fővárosi káoszról kelljen beszélni.

Magyarország 2018-ban nyerte el a lehetőséget, hogy megrendezze 2023-ban a világ egyik legfontosabb sporteseményét, az atlétikai világbajnokságot.

A címlapfotón: a Nemzeti Atlétikai Stadion látványképe (Fotó: Facebook)