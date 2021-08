Újabb lépés a 200 ezres minimálbér felé

Megosztás Tweet



A járványkezelés egyértelműen eredményes volt a bérek szempontjából is, Magyarország gazdasága továbbra is növekedési pályán mozog – erről beszélt a foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár. Bodó Sándor azt mondta a cél, hogy a legalacsonyabb kereset elérje a 200 ezer forintot, ennek érdekében a kormány kész tovább csökkenteni a munkát terhelő adókat. Az MKIK elnöke szerint a bérmegállapodás novemberre születhet meg – hangzott el az M1 Híradójában.



Főleg a mezőgazdaságban, a szociális ellátásban és az adminisztratív munkakörökben vannak a legalacsonyabb fizetések Magyarországon.

Az elmúlt években azonban évről évre emelkedett a minimálbér összege. 2010 óta több mint duplájára nőtt, csakúgy mint a garantált bérminimum – mondta a foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár, Bodó Sándor.

A járványkezelés egyértelműen eredményes volt a bérek szempontjából is.

Bodó Sándor azt mondta: a járvány idején ugyan voltak kritikus napok a munkaerőpiacon is, de a munkahelyek mellett sikerült megvédeni a fizetéseket is.

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint az év első öt hónapjában az átlagkereset több mint 9 százalékkal volt magasabb, mint egy évvel ezelőtt, ugyanebben az időszakban. Így a bruttó átlagkereset 426 600 forintra nőtt.

Az államtitkár azt mondta: a cél, hogy a legalacsonyabb fizetések jövőre elérjék a 200 ezer forintot. Ennek érdekében a kormány kész tovább csökkenteni a munkát terhelő adókat.

A minimálbért tovább kell emelni, hiszen ennek támogató hatása van a többi bérre is, azt is felfelé tolja. És hát itt a kimondott cél a 200 ezer forint. Ehhez nyilván nagyon sok feltételnek kell még teljesülnie, a nemzeti konzultáció is erről szól, hiszen nyilván mi nem légből kapott ötletek alapján tervezzük a gazdaságpolitikát, hanem konkrét számadatokra hivatkozva, illet a szociális partnerekkel való egyeztetésre törekedve maximálisan – hangsúlyozta Bodó.

A széles körű tárgyalások szeptemberben indulnak, de a háttéregyeztetések már zajlanak, elsősorban a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával (MKIK).

A szervezet elnöke, Parragh László az M1-nek azt mondta:

a munkaadók is egyetértenek abban, hogy emelni kell a minimálbért.

Ugyanakkor szerinte a kormány által javasolt csaknem 20 százalékos növekedés megvalósítása összetett kérdés, amely függ a gazdasági növekedéstől, az inflációtól és attól is, hogy mennyit tud ebből átvállalni a kormány.

Az MKIK elnöke szerint a bérmegállapodás novemberre születhet meg. Parragh László szerint a magyar gazdaság készen áll arra, hogy 200 ezer forintra emelkedjen a minimálbér.