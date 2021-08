A kedvező szabályoknak köszönhetően csúcsokat dönt a Szép-kártya felhasználása

Megosztás Tweet



A feltöltést és a költéseket tekintve is rekorderedményeket ért el júliusban a Szép-kártya. A Magyar Turisztikai Ügynökség legfrissebb adatai szerint a feltöltések összege az év első hét hónapjában megközelítette a 227 milliárd forintot. A Szép-kártyának is köszönhetően reális esély van arra, hogy az idei belföldi turizmus túlszárnyalja a tavalyi, rendkívül erős nyári forgalmat – hangzott el az M1 Híradójában.



Nyáron az egyik legjobb időtöltés a strandok és fürdők partjain pihenni, ezért hétköznapokon 4000, hétvégéken pedig 16 ezren is ellátogatnak Harkányba. A gyógyfürdőben széles körű szolgáltatások vehetők igénybe a Szép-kártyával. A belépőjegyeket és más szolgáltatásokat is ki lehet ezzel fizetni. Minden negyedik látogató már ezt a megoldást választja.

A kártya népszerűségéhez hozzájárultak a kedvező szabályok is, mint például, hogy év végéig bármelyik zsebből lehet fizetni a szálláshelyért, a vendéglátásért vagy a szabadidős szolgáltatásokért.

A kormány emellett felére csökkentette a kártya adóterheit és kétszeresére emelte a felső összeghatárt. Ennek eredményeként az előző év azonos időszakához képest júliusban 36 százalékkal – mintegy 28,6 milliárd forinttal – többet töltöttek fel a munkáltatók a Szép-kártyára.

A támogatások nagy segítséget jelentenek a turizmusban, vendéglátásban dolgozóknak is.

A 2019 évinél is 54 százalékkal nagyobb értékű Szép-kártyát váltottak be idén júniusban, és júliusban, augusztusban is ez figyelhető meg. Egyre többen utaznak külföldre, egyre nyitottabbak a határok és egyre biztonságosabbak a környező országok is. De az így kieső bevételek kompenzálhatók az itthoni Szép-kártya felhasználásával.

