Miért mond nemet Magyarország a globális minimumadóra?

A Pénzügyminisztérium közleménye szerint Varga kiemelte: a magyar álláspont a kezdetektől fogva világos, elkötelezettek vagyunk a tisztességes adóverseny és a digitális cégek megadóztatása mellett, de az adóemelés nem büntethet valós gazdasági tevékenységet végző, termelő vállalkozásokat, mert az munkahelyeket, beruházásokat veszélyeztethet.

Mint mondta: a globális minimumadó akadályozná a gazdasági növekedést, túl magas a tervezett 15 százalékos adókulcs és a valós gazdasági tevékenységet sem szabadna terhelnie - áll a közleményben.

Korábban már 130 ország, köztük Kína és India is belement, hogy ezentúl egységes, 15 százalékos társasági adót rójanak a vállalati szektorra, Magyarország és Írország azonban kimaradtak.

130 ország tisztviselői egyeztek bele a globális adórendszer átalakításába annak érdekében, hogy a nagyvállalatok „méltányos részt fizessenek”, bárhol is működjenek. Az OECD csütörtökön közölte, hogy a résztvevők támogatták a javasolt, legalább 15 százalékos társasági adó mértékét.

Az azonnali.hu hozzáteszi: a Joe Biden vezette amerikai kormány pénzügyminisztere, Janet Yellen régóta lobbizik azért, hogy az OECD-tagállamok vezessenek be egy egységes társasági adót, hivatalos nevén globális minimumadót.

Yellen amiatt érvel emellett, hogy így megszűnne az országok közötti adóverseny. Ugyanakkor arról már nem beszélt, hogy egy ilyen adó bevezetése leginkább Amerika érdeke lenne.

Írország és Magyarország éppen azért nem csatlakoztak az egyezményhez, mert mindketten alacsony társasági adókkal rendelkező országok.

„Az elképzelés sérti az államok pénzügyi szuverenitását, és megpróbálja visszavetni az olyan országok fejlődését, amelyek az alacsony adók bevezetéséért komoly erőfeszítéseket tettek” – fejtette ki a Magyar Nemzetnek nyilatkozva Izer Norbert adóügyi államtitkár.

Ireland said it “is not in a position” to join the consensus on a global corporate tax agreement, given reservations about the proposal for a global minimum rate of at least 15%. https://t.co/rRxToCekJE pic.twitter.com/Zxttk8TMlg

— Bloomberg Tax (@tax) July 2, 2021