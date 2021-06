Működnek a gazdaságvédelmi intézkedések: a legnehezebb időszakban is nőttek a keresetek – GRAFIKON

Működnek a kormány által meghozott gazdaságvédelmi intézkedések, sikerült megőrizni a munkahelyeket, valamint újakat létrehozni és ezzel párhuzamosan a bérezés is jelentősen emelkedett. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint a legnehezebb, járványidőszakban is több mint 10 százalékkal nőttek a keresetek Magyarországon. A hirado.hu infografikán mutatja be az előrelépést.