Bejárást tartottak a paksi bővítés helyszínén

Magyarországon atomenergia nélkül a kitűzött kibocsátás-csökkentési célok elérése nem lehetséges – jelentette ki Palkovics László innovációs és technológiai miniszter, miután Süli Jánossal, a Paks II. projektért felelős miniszterrel egyeztetett hétfőn Pakson.

A találkozó során a két miniszter bejárást tartott az atomerőműben és az új blokkok építési területén – ismertette az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) az MTI-hez eljuttatott közleményében.

Magyarországon az egy főre jutó szén-dioxid-kibocsátás jóval alacsonyabb, mint a klímavédelem élharcosának tekintett Németországban, ami jelentős részben annak köszönhető, hogy a Paksi Atomerőműben termeljük meg hazánk villamosenergia igényének harmadát. Ezért a magyar kormány által elfogadott Energiastratégia és a Nemzeti Energia és Klímaterv is rögzíti, hogy az energiaszuverenitás és az energiabiztonság megerősítése, a rezsicsökkentés eredményeinek fenntartása, valamint az energiatermelés dekarbonizálása csak az atomenergia és a megújuló energia együttes alkalmazásával lehetséges.

Palkovics László hangsúlyozta, hogy Magyarország – több, az atomenergiát már alkalmazó vagy fejleszteni kívánó uniós tagállamhoz hasonlóan – azt kéri, hogy Brüsszel a technológiai semlegesség elvét követve alakítsa klíma- és energiaügyi politikáját, összhangban az Európai Bizottság független tudományos tanácsadó testületének, a Közös Kutatóközpontnak (Joint Research Centre, JRC) az elemzésével.

A Pakson épülő két blokk a garanciája annak, hogy a következő évtizedekben is hazai forrásból a szükséges mennyiségben rendelkezésre álljon az olcsó, klímabarát villamos energia.

Ha hagyományos erőműben termelnénk meg ugyanannyi villamos energiát, amennyit a két blokk előállít, az évente 17 millió tonna szén-dioxiddal terhelné a légkört – emelte ki Süli János.

Az új paksi blokkok (alaperőműként) az ellátásbiztonságot erősítve azt is elősegítik, hogy a megújuló energiaforrások is egyre nagyobb arányban vehessék ki részüket a hazai villamosenergia-termelésből. Erre kiváló példa, hogy a város határában nemcsak a Paks II. atomerőmű felvonulási területének építési munkálatai kezdődtek meg, hanem az ország egyik legnagyobb naperőműve is felépült – olvasható az ITM közleményében.

A címlapfotó illusztráció.