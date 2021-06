Szijjártó: Célunk Európa leggyorsabb gazdasági újraindulása

Magyarország az átoltottságban és a gazdaság újranyitásában is Európa éllovasa, most az a célunk, hogy a magyar gazdaság az újraindításban is Európa legjobbjai között legyen – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Bosch Power Tool Kft. új gyártócsarnokának átadóján Miskolcon csütörtökön.