Varga Mihály: Most nem a tartalékolás, hanem az újraindítás ideje van

Nem a tartalékolás, hanem az újraindítás ideje van most; ha túl korán vonják vissza a támogatásokat, az komoly kockázatot jelentene a családok és a vállalkozások számára is. Erről beszélt Varga Mihály kedden, miután a V4-es pénzügyminiszterekkel tárgyalt. Szerinte attól sem kell tartani, hogy magas hiánnyal tervezték volna meg a jövő évi költségvetést – számolt be az M1 Híradója.