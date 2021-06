Jól bírták a terhelést az informatikai hálózatok

Megosztás Tweet



A magyar távközlési hálózatok, az infrastruktúra jól vizsgázott, bírta a pandémia okán bevezetett távmunka és távoktatás miatti megnövekedett terhelést – mondta online konferencián Solymár Károly Balázs, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) digitalizációért felelős helyettes államtitkára csütörtökön.

Solymár Károly Balázs a 11. Infoparlament tanácskozáson kiemelte: a digitális eszközök, szolgáltatások használata megnőtt a járvány miatt, ahogy az adatforgalomban is jelentős növekedést mértek. Az internetszolgáltatók által ingyenesen biztosított internetelérési lehetőség nagy segítség volt a családoknak, diákoknak, tanároknak – mondta, és köszönetet mondott ezért a cégeknek.

Ismertette, a mobilinternet forgalom 35,3 százalékkal ugrott meg, az egy lakossági kártyára eső növekedés csaknem 43 százalékos volt.

Az adatok alapján nem az ügyfélszám bővült, hanem a meglévő előfizetők használták többet a szolgáltatást. A vezetékesinternet-előfizetések száma 7,3 százalékkal bővült, ezen belül a fejlett technológiák iránti érdeklődés ennél sokkal nagyobb mértékben, 38,6 százalékkal nőtt – mutatott rá.

Solymár Károly Balázs, az Innovációs és Technológiai Minisztérium digitalizációért felelõs helyettes államtitkára (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

A Gigabit Magyarország programot folytatni kell, csakis optikai alapon képzelhető el a jövő hálózata - mondta. A program célja a gigabites társadalom megteremtése, hogy 2030-ra a háztartások 95 százaléka gigabites internetes kapcsolattal rendelkezzen.

Az online oktatási platformok látogatottsága jelentősen megnőtt, a Kréta rendszer terhelése óriási volt, amire a pandémia előtt nem lehetett felkészülni - mondta. Az egyes rendszereket a működés közben állították helyre.

Kitért arra, hogy az elektronikus ügyintézést igénybe vevők köre is bővült, az internetező felnőtt lakosság 64,8 százaléka él a lehetőséggel.

A járvány hatására 10 százalékkal nőtt az e-közigazgatási szolgáltatásokat használók aránya.

Az új felhasználók 85-90 százaléka a pandémia elmúltával is igénybe fogja venni ezeket a szolgáltatásokat, ami a korábbiakhoz képest a használati arányok 8,5 százalékos bővülését jelentheti - ismertette.

Elmondta: az elektronikus pénzügyi szolgáltatásokat az internetező felnőttek több mint 70 százaléka veszi rendszeresen igénybe, az új felhasználók 90 százaléka a jövőben is tervezi használni ezeket.

Solymár Károly Balázs szerint az adatok alapján volt olyan hónap, amikor a távmunka aránya meghaladta a 17 százalékot is tavaly. Ez a foglalkoztatási forma az elmúlt 10 év átlagának háromszorosára nőtt a járvány alatt. A vegyes foglalkoztatási jelleg megmaradhat a jövőben is szerinte.

Az Infoparlamentet idén már második alkalommal rendezik a digitális térben. A tájékoztató szerint a tanácskozás témája a digitalizáció, ami megkerülhetetlenné vált. Egy év leforgása alatt a húzóágazatként, a versenyképesség motorjaként aposztrofált informatikából a túlélés záloga lett, és már nincs is olyan döntéshozó, aki ne a digitális transzformáció felgyorsításában és az innovációban látná az egyetlen kiutat.

Az eseményen megvitatják, hogy mit jelent a jövőre való felkészülés, milyen esélyeket ad a kialakult helyzet és Magyarország helyreállítási terve vajon megfelelő alapot ad-e arra, hogy a válságból való kilábaláson túl az ország a világjárvány utáni időszak nyertese legyen – írták.