A magyar bankrendszer a pandémia alatt is képes volt jövedelmezően működni

Kiegyensúlyozott finanszírozási szerkezet jellemezte a magyar bankrendszert járvány alatt is. A szakértők szerint ennek bizonyítéka, hogy 2020 második fél évében is javult az ágazat tőkehelyzete. A jövőben is képesek biztosítani a szükséges forrásokat, ami elengedhetetlen az újraindításhoz.