Jövőre is folytatódik az adócsökkentések politikája

A kormány azért dolgozik, hogy jövőre is folytatódjon az adócsökkentések politikája, ezért a benyújtott költségvetési törvényjavaslat számos adókönnyítéshez biztosít fedezetet – mondta a pénzügyminiszter kedden a Facebookra feltöltött videójában.

Varga Mihály példaként említette a 25 év alatti fiatalok szja-mentességét, amely a gazdasági újraindítási-akcióterv egyik fontos lépése. A miniszer szerint az intézkedéssel a fiatalok életkezdését segítik, hiszen ezáltal az éves fizetésük akár félmillió forinttal lehet magasabb, így számításaik szerint jövőre 140 milliárd forint marad a fiataloknál.

Kiemelte: 2022. július elsején újabb két százalékponttal csökken a munka közterhe: megszűnik a 1,5 százalékos szakképzési hozzájárulás és 0,5 százalékponttal mérséklődik a szociális hozzájárulási adó, ezzel évente 250 milliárd forint marad a vállalkozásoknál.

Varga Mihály közölte, ezáltal öt és fél év alatt csaknem a felére csökkentették a munka közterhét, hiszen ez jövő nyártól 15 százalék lesz, 2016 decemberében azonban még 28,5 százalék volt.

A pénzügyminiszter elmondta, az adócsökkentésekkel a legkisebb vállalkozásokat is segíteni akarják, ezért kedvezőbbé válik az egyéni vállalkozók átalányadózása, az éves minimálbér feléig nem kell személyi jövedelem adót fizetniük. Szólt arról is, hogy a felére csökken a virtuális pénzeket terhelő adó, ami a kriptodevizák piacát is kifehérítheti.

A rezsicsökkentést is fenn akarják tartani, ezért az energiaellátók jövedelemadójában a korábban keletkezett veszteségek beszámíthatóak lesznek a tárgyévi nyereségbe - tette hozzá a miniszter.

„Azon leszünk a következő hetekben, hogy a költségvetés és az adótörvények elfogadásával biztosítottá váljanak ezek az adócsökkentések is” – fogalmazott Varga Mihály.

A címlapfotó illusztráció.