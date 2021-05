Matolcsy György: A pénz evolúciója

A következő lépcsőfok a pénz evolúciójában valóban a digitális jegybankpénz bevezetése lesz. (Nicholas Gruen, FT 2021. május 12.)

Bebizonyosodott, hogy az internet tényleg átírja a kommunikáció és a bankolás játékszabályait, mindenki számára lehetővé téve, hogy online jegybanki számlával rendelkezzen.

Egy adott területen megjelenő, áttörést hozó technológia a gazdaság majdnem minden más területét is megváltoztatja. Ily módon, csak idő kérdése volt, hogy az internet hatására forradalom kezdődjön a pénzügyekben is.

Ezenkívül, a pénz a gazdasági közjó alapja, ezért az egyre erősödő kormányzatok megtörik majd a bankok pénzteremtési kvázi-monopóliumát. Emellett az adatainkra is vágynak, legyen ez jó vagy rossz.

Mindent egybevetve, a digitális jegybankpénz már az ajtónkon kopogtat.

Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke

Válasz a „Central banks get serious on digital currencies” (A jegybankok komolyan gondolják a digitális pénz bevezetését) című cikkre.