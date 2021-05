Magyar szakemberek egyedülálló algaüzemet hoztak létre

Megosztás Tweet



A zárt rendszerben előállított alga sokkal biztonságosabb, mint az import termékek. A növénytermesztésben és az állattenyésztésben is számos előnye van a megtermelt spirulinának, felhasználása hozzájárulhat az élelmiszer-előállítás fenntarthatóságához.

Európában egyedülálló technológiával működő algatermesztő üzem épült Tiszaszigeten. A beruházás 240 millió forintos támogatással valósult meg – erről számoltak be az M1 Magyar gazda című műsorában.

Az üzemben előállított spirulina alga a növénytermesztésben a talaj minőségének javítására és lombtrágyaként is alkalmazható. Javítja a növény vízfelvevő és szárazságtűrő képességét, növeli a terméshozamot, illetve használatával csökkenthető a kijuttatott műtrágya mennyisége is. Az alga az állattok takarmányozásában is hasznos, mivel magas fehérjetartalma miatt kiválthatja a szóját.

Az alga antioxidáns hatással bír, javítja a hús minőségét, és alkalmazásával visszaszoríthatók az antibiotikumos kezelések is.

Az üzemben működő zárt rendszerű technológiát az üzem szakemberei fejlesztették ki a Szegedi Tudományegyetem kutatóinak segítségével. Az Európában felhasznált spirulina jelentős része Ázsiából származik, ahol nyílt medencékben tenyésztik. A tiszaligeti üzemben előállított alga viszont sokkal biztonságosabb, mint az import, a zárt reaktorokba semmilyen szennyeződés nem tud bejutni.

A tenyésztés minden elemét szabályozzák:

a tápanyagok összetételét és a fényviszonyokat aszerint változtatják, hogy milyen beltartalmi értékekkel bíró algát akarnak előállítani.

„Meg tudjuk hosszabbítani a táplálkozási ciklusukat, tehát nem a napsütésre vagyunk hagyatkozva, ezáltal a hozamot is tudjuk növelni” – mondta el Lele Lajos, az Alga-System Kft. ügyvezetője a műsorban.

Az üzem vezetői további fejlesztéseket is terveznek. Az algából saját termékeket szeretnének előállítani, valamint a jelenlegi tízszeresére akarják a termelés kapacitását bővíteni. A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemmel közösen több kutatást is végeznek majd a mikroalga biomassza hasznosítására. A cél, hogy a „termőföldtől az asztalig” hozzájáruljanak az élelmiszer-előállítás fenntarthatóságához.

A címlapfotó illusztráció.