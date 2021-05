Augusztus 31-ig meghosszabbítja a kormány a hitelmoratóriumot

Meghosszabbította a kormány a hitelmoratóriumot. Nyár végéig, vagyis augusztus 31-ig továbbra is a jelenlegi szabályok maradnak érvényben. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta: ezt követően is szeretnék, ha lenne egy hosszabb átmeneti időszak, amíg mindenki, aki a hitelmoratóriumban kíván maradni, benne maradhatna. Az ötmillió beoltotthoz közelítve több más intézkedést is tervez a kormány, amelyekről péntek reggel dönt az operatív törzs. Csütörtök reggelre megközelítette a 4 830 000-et azok száma, akik megkapták az első vakcinát, 2 815 000-en pedig már a másodikat is – hangzott el az M1 Híradójában.