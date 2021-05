Recesszióba került az eurozóna 2021 elején

Összesen 0,6 százalékkal esett vissza az eurozóna GDP-je az első negyedévben, ami 1,8 százalékos csökkenés az előző év azonos időszakához képest – jelentette a Reuters. Miután két egymást követő negyedévben GDP-csökkenést produkáltak, az eurozóna – és az Európai Unió más államai is – technikai recesszióba léptek. A koronavírus mellett a brit kilépést is megsínylette az uniós gazdaság.

Németország, Olaszország és Spanyolország és Hollandia gazdasága egyaránt a lejtőre került, kizárólag Franciaország képes felmutatni egy 0,4 százalékos növekedést – jelzi a londoni székhelyű világhírügynökség.

Az a tény, hogy két egymást követő negyedévben GDP-csökkenést produkáltak, azt jelenti, hogy eurozóna – és az Európai Unió más államai is – technikai recesszióba léptek. Az uniós országok összessége 2021 első negyedévében 0,4 százalékos csökkenést regisztrált, miután 2020 végén 0,5 százalékos emelkedést mértek.

Euro area #employment -0.3% in Q1 2021, -2.1% compared with Q1 2020: flash estimate from #Eurostat https://t.co/kXT4z2D7qF pic.twitter.com/lBZCQcyl22

