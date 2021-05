Ötszörösére nőtt az egyik hazai mobilszolgáltató nyeresége

A Vodafone adózott eredménye 112 millió euró lett az egy évvel korábbi 920 millió euró veszteség után. A mobilszolgáltató kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredménye (EBITDA) a pénzügyi évben 1,2 százalékkal 14,39 milliárd euróra csökkent.

A cég bevétele 2,6 százalékkal, 43 milliárd 809 millió euróra mérséklődött az egy évvel korábbi 44 milliárd 974 millió euróról. Ezzel kapcsolatban megjegyezték, hogy a bevételcsökkenést a kiadások szigorú felügyelet alatt tartásával sikerült részben ellensúlyozni.

Find out how high-speed #networks and intelligent #connectivity create the foundation for incredible ideas and innovation: https://t.co/gQD7xgCFKD #DigitalTransformation pic.twitter.com/f3DeC056jH

— Vodafone Business (@VodafoneBiz) May 15, 2021