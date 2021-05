Lépéselőnyben a magyar gazdaság: a GDP nem csökkent, hanem jelentősen nőtt

Megosztás Tweet



A várakozásokkal ellentétben nem csökkent, hanem jelentősen nőtt a magyar gazdaság teljesítménye az első negyedévben 2020 utolsó negyedévéhez képest. Vagyis a járvány harmadik hullámát kifejezetten jól vészelte át gazdasági szempontból az ország. A GDP hamarosan visszakapaszkodik a járvány előtti szintre – hangzott el az M1 Híradójában.

A pünkösdi hosszú hétvégére készülnek az egyik zamárdi hotelben. A járvány óta ezek lesznek az első olyan napok, amikor a szobák több mint felében lesz vendég. A novemberi zárás óta veszik igénybe a dolgozók után járó bértámogatást és a munkáltatói adómentességet is.

A cég egyik vezetője azt mondta: az állami támogatásokkal sikerült megtartaniuk mind az 52 dolgozót, akiknek a járvány alatt sem csökkent a fizetése. „Erre nagy szükség volt ahhoz, hogy túléljük ezt az időszakot, és egy felkészült, rutinos csapattal vághattunk neki most május elsejétől a nyitásnak” – mondta Kiss Annamária kommunikációs- és marketingvezető.

Májusra is kérhetik a szállásadók, a vendéglátók és a szabadidő ágazatban tevékenykedő cégek a bértámogatást és a munkáltatói adómentességet. De elengedi a kormány a katások májusi havidíját azoknak a szolgáltatóknak is, akiknek tavasszal zárva kellett tartaniuk.

Ezzel 11 milliárd forintot hagy a kormány az érintett vállalkozásoknál.

Több mint ezermilliárd forinttal segítette a vállalkozásokat a hiteltörlesztési moratórium is. Ez az az összeg, ami tavaly március óta, vagyis a járvány kitörése óta a cégek zsebében maradt. A moratórium a családoknak is mentőövet jelent. Az eredetileg 2020 végéig tartó fizetési könnyítést tavaly év végén hosszabbították meg, fél évvel. És már vizsgálják, hogy szükség van-e a folytatására.

Ezeknek az intézkedéseknek is köszönhető, hogy a várakozásokhoz képest sokkal jobban teljesített a magyar gazdaság az év első három hónapjában.

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a GDP csaknem két százalékkal bővült az előző negyedévhez képest.

Ez még az optimista elemzők várakozását is felülmúlta.



Tehát a magyar gazdaság teljesítménye igen erős visszapattanást, felpattanást mutatott.

„Amíg a piaci szakértők a bruttó hazai termék zsugorodására számítottak, addig a magyar gazdaság újraindult” – közölte a pénzügyminiszter. Varga Mihály azt mondta: a cégek jól hasznosították a kormányzati támogatásokat és alkalmazkodtak a kihívásokhoz.

Ezzel hazánk lépéselőnyhöz jutott az uniós tagállamok között.

„Mindez azt mutatja, hogy a gazdaságvédelmi intézkedések, amelyeket 2020 márciusa óta folyamatosan hoztunk meg eredményesek. A magyar gazdaság újraindulása megkezdődött” – fogalmazott a pénzügyminiszter.

Az M1-nek nyilatkozó szakértő szerint a koronavírus már nem tud ártani a magyar gazdaságnak, mert megerősödtek azok az ágazatok, amelyek a járvány előtt is pörgették a GDP-t. Szajlai Csaba azt mondta: azért is kiemelkedő az 1,9 százalékos bővülés, mert az év első három hónapjában még komoly korlátozások voltak érvényben.

A további fellendülés is gyorsabb lehet a vártnál

„Korábban maximum négy-öt százalékot jósoltak, most már öt-hat-hét százalékos jóslások is vannak. Amely a mindennapokban is érvényesülni fog, hiszen visszatérnek azok a fogyasztói szokások, amelyektől sajnos el kell búcsúznunk. Nagyon más volt az életünk. Ami nagyon pozitív, hogy hamarabb tér vissza a normális életünk” – jelentette ki Szajlai Csaba a Figyelő főszerkesztő-helyettese.

A kormány most úgy számol, hogy éves szinten legalább 4,3 százalékos gazdasági növekedés várható Magyarországon. Ami egy visszafogott becslésnek számít. Az Európai Bizottság például friss előrejelzésében már öt százalékos, jövőre pedig ennél is nagyobb, öt és fél százalékos bővülést jósol a magyar gazdaságnak. Ami a negyedik legjobb adat az unióban.

A címlapfotó illusztráció.