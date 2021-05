GDP-rekord: már a nyáron elérheti a válság előtti gazdasági teljesítményt Magyarország

A KSH első becslése szerint az előző negyedévhez viszonyítva 1,9 százalékkal nőtt, az egy évvel korábbihoz mérve a nyers adat szerint 2,3 százalékkal, a naptárhatástól megtisztítva 2,0 százalékkal csökkent Magyarország bruttó hazai terméke (GDP) az idei első negyedévben. Az elemzők az előző negyedévhez mérve 0,3 százalékos, az egy évvel korábbihoz viszonyítva 3,7 százalékos visszaesésre számítottak. Az uniós összehasonlításban számításba vett, szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adat szerint az idei első negyedévi GDP volumene 1,8 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól.

Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője szerint az első negyedéves GDP-növekedés és a vártnál mérsékeltebb éves visszaesés azt is jelenti, hogy a magyar gazdaság a vártnál korábban, már a nyár előtt elérheti a válság előtti gazdasági teljesítményt. Vélhetően az ipar és az építőipar hozzáadott értéke is jóval nagyobb mértékben bővült, mint azt a havi termelési mutatók jelezték.

A részletes adatok híján egyelőre csak találgatni lehet, hogy mely területek okozták a jelentős meglepetést.

A szolgáltatásoknál ugyanakkor nehéz lenne jelentős növekedést vizionálni, hiszen a korlátozások érdemi enyhítésére csak a második negyedévben került sor jegyezte meg a vezető elemző.

A tény, hogy a magyar gazdaság ilyen dinamikus növekedést tudott felmutatni azt jelenti, hogy sokkal nagyobb kilábalási potenciál van a gazdaságban, mint azt várták.

The growth was supported by expansion in the industrial, finance and insurance, and ICT sectors #hungary

- https://t.co/S8za7XXVeM

