Kapurégióként pozícionálja a Kárpát-medencét a Nemzeti Közszolgálat Egyetem (NKE) Eötvös József Kutatóközpontjának (EJKK) új kutatási programja.

Az NKE csütörtökön az MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a Kárpátok kapurégió elnevezésű projekt fő célja újraértelmezni és újrapozícionálni a Kárpátok térségét a többpólusú világban. „A Kárpátok kapurégió kutatása stratégiai iránykeresést és innovatív gondolkodást tükröz, hiszen alapkérdés, hogy hol a helyünk abban a 21. században, ahol új világrend is alakul” – idézték Török Bernátot, az EJKK vezetőjét.

Kutasi Gábor, a Gazdaság és Versenyképesség Kutatóintézet vezetője szerint

a programnak azért is van létjogosultsága, mert a Kárpát-medence logisztikai lehetőséget jelent abban a geostratégiai környezetben, amelyben Kína – Európa felé – igyekszik a valamikori selyemút mintájára megújítani egy logisztikai hálózatot.

A Kárpátok kapurégió kutatási projekt tudományos hátteréről Bernek Ágnes, az EJKK kutatója elmondta: a Kárpátok makrorégió – az Európai Unió jóváhagyására váró kezdeményezés – Magyarország mellett Csehországot, Szlovákiát, Romániát, Moldovát, Szerbiát, Kárpátalját és Lengyelország déli részét foglalná magában.

A kutatás során azt is vizsgálják, hogy a Kárpátok kapurégió miként kapcsolhatná össze Ázsia keleti részét Nyugat-Európával.

Bernek Ágnes felhívta a figyelmet arra, hogy ezen kapcsolatok a közlekedésben már most is látványosak, hiszen olyan közlekedési folyosók alakulnak ki, amelyek áthaladnak a térségen. A kutató példaként említette, hogy tavaly Kína és Európa között tízezer vasúti járat közlekedett, így az Egyesült Államokat megelőzve Kínáé lett az első hely Európa legnagyobb kereskedelmi partnereként.

„Ez a Kárpátok kaputérség számára óriási lehetőséget jelent” – közölte Bernek Ágnes, hozzátéve, a Kárpátok kapurégiónak lehetőség a középső és déli közlekedési folyosó is, hiszen az Európa és Ázsia közötti áruszállítás meghatározó része tengeren történik, a kikötők melletti vasúti átrakók pedig Magyarországon keresztül továbbítják az árut Nyugat-Európába, ezért is van jelentősége a Budapest-Belgrád vasútvonal felújításának. A kutató szorgalmazta a Kárpátok kapuvárosok szövetségének létrehozását is.

A kutatásban vizsgálják a kapuvárosok, mint szárazföldi terminálok vonzásterületét is, azaz egy új Kárpátok logisztikai zóna kialakításának lehetőségét – ismertette az NKE.

A címlapfotó illusztráció.