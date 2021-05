Egy újabb, hat hónapos, célzott hitelfelmondási moratórium kezdődhet

Megosztás Tweet



A magyar bankszektor a hitelmoratóriummal azonnal a kormány mellé állt, és gyorsan reagált a pandémia okozta válság helyzetre, miközben megőrizte ellenálló képességét is. Az adósok 10 százalékának azonban – például, aki elveszítette állását és így a jövedelmét – továbbra is szüksége lenne a segítségre, ezért javasol a bankszektor számukra júliustól egy újabb, hat hónapos, célzott hitelfelmondási moratóriumot.

A magyar bankszektor a hitelmoratóriummal azonnal a kormány mellé állt, és gyorsan reagált a pandémia okozta válsághelyzetre, miközben megőrizte ellenállóképességét és nyereségességét is – mondta Jelasity Radován, a Magyar Bankszövetség elnöke a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című műsorában.

Jelasity Radován szerint a rekord hosszúságú, 15 hónapon át tartó, és minden ügyfelet érintő moratórium sok családnak és cégnek jelentett segítséget az elmúlt időszakban. Az adatok azt mutatják, hogy

a lakossági betétek aránya 25, a vállalati megtakarításoké pedig 30 százalékkal nőtt, ami alapját adja a hitel rendezésének a moratórium lejárta után.

Az adósok 10 százalékának azonban – például, aki elveszítette állását és így a jövedelmét –

továbbra is szüksége lenne a segítségre, ezért javasol a bankszektor számukra júliustól egy újabb, hat hónapos, célzott hitelfelmondási moratóriumot.

„Reméljük, hogy bármilyen döntés is születik – amelynek a Bankszövetség mindenképpen a szeretne a részese lenni – sikerül azoknak az ügyfeleknek is segíteni, akik rászorultak, vagyis bevétel csökkenésük volt az utóbbi pár hónapban, esetleg elveszítették a munkahelyüket. Ezeket a hiteleket kell újraszabni, ezeknél a hiteleknél valószínűleg még új hitelt is kell nyújtani, annak érdekében, hogy a rövid távú problémákat megoldják” – emelte ki.

Hangsúlyozta, a moratórium mellett az ágazat 55 milliárd forint befizetéssel is támogatta a válságból való kilábalást, de a gazdaság helyreállítása leginkább a hitelezés élénkülésével valósulhat meg.

„Van itt pár mutató, ami okot ad az optimizmusra. Egyrészt jelentősen nőtt a betét állomány a bankszektorban, ez azt jelenti, hogy fel vannak vértezve az ügyfelek a jövőt illetően, illetve kimagasló, hogy a tavalyi év volt a válságok történetében az első év, amikor bankszektor nem kevesebbet, hanem még többet is finanszírozott, mint a 2019-es rekord évben. Tehát ez azt jelenti, hogy jól vetettünk és remélhetőleg jobban is fogunk aratni” – mondta.

Kitért arra is, hogy a bankrendszer tavaly 5740 milliárd forint új hitelt folyósított, ami 6 százalékkal több, mint az azt megelőző évben. A szektor hatékony részvételét a válságkezelésben a Magyar Nemzeti Bank és a kormány által kidolgozott támogató programok mellett a bankszektor stabilitása, megfelelő tőkeellátottsága tette lehetővé – fogalmazott a Bankszövetség elnöke.

