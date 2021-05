Gyors fellendülést hozhat a nyitás

Megosztás Tweet



A fokozatosan újrainduló szolgáltatások a gazdaság kilábalását is felgyorsítják – mondják elemzők, akik erőteljes gazdasági felpattanásra számítanak a második negyedévben. A gazdasági növekedés a második félévben is dinamikus lesz – hangzott el a Summa adásában.

Ebédjét és a hozzá járó limonádét fogyasztja egy férfi az egyik fővárosi étterem teraszán. A pincéreknek november 11-e óta nem kellett senkit az asztaloknál kiszolgálniuk. Azóta itt is csak elvitelre lehetett ételt rendelni. Ezalatt az idő alatt menüből 30-50 darab fogyott naponta, az a' la carte-fogyasztás pedig teljesen visszaesett. Csak karácsonykor, szilveszterkor és húsvétkor volt jelentősebb előrendelés.



„A fokozatos nyitásnak megfelelően április utolsó hétvégéjén a bisztró is megnyithatta teraszát, és ez azonnal megérződött a forgalmon” – mondja az étterem tulajdonosa, hozzátéve, hogy a vendégek is nagyon örültek, hogy végre kiülhettek.

A fokozatosan újrainduló szolgáltatások a gazdaság kilábalását is felgyorsítják

A kormány várakozásai szerint a második negyedévben kétszámjegyű lehet a GDP-növekedés üteme. Németh Dávid, a K&H elemzője szerint is jelentősen meglódulhat gazdaságunk az április-júniusi időszakban.

„A második negyedévben nagy valószínűséggel kétszámjegyű lesz a bővülés üteme, ami az alacsony bázisnak is köszönhető, ugyanis 2020 március végétől vezették be a korlátozásokat. Egy éve április-májusban több ipari területen is teljes leállás volt, illetve a szolgáltatószektor nagy része is szüneteltette a különböző tevékenységét. Az idei évben ehhez képest a második negyedévben már egyértelmű nyitást láthatunk, ráadásul az iparban sem volt olyan mértékű leállás, még a második-harmadik hullám idején sem, mint az első hullám kezdetekor” – mondta.

Két húzóágazat teljesítményét figyelik elemzők

A növekedés erejét ebben az időszakban elsősorban két nemzetgazdasági ágazat teljesítménye határozza majd meg – teszi hozzá Oláh Dániel.

Elemzők általában két területet emelnek ki, ami az ipar és az építőipar. Ezek az ágazatok lesznek azok, amelyek igazán nagy húzóerőt adnak majd a magyar gazdaságnak. Míg más területek, természetesen a turizmus, vendéglátás, az inkább még csak felzárkózik, vagy a talpra állás folyamatában lesz.

A K&H elemzője kiemeli: a harmadik és a negyedik negyedévben is lendületes lehet a magyar GDP-bővülés, amely a második negyedéves szint alatt maradhat, de elérheti az 5 százalékot a második félévben.

A növekedés üteme nagyban függ a járvány kezelésétől is. Épp ezért fontos, hogy Magyarországon kiemelkedően gyors ütemben zajlik az oltás. Április 27-ig több mint 3,7 millió ember, a magyar lakosság 37 százaléka megkapta az oltást, szemben az uniós 21 százalékos átlaggal. Ezen a téren az Európai Unióban csak Málta előz meg bennünket. Az átoltottság április utolsó napján haladta meg a 4 milliót.

Az elemzők általában az oltásokhoz kötik, az oltási programokhoz kapcsolják a gazdasági növekedést, és a gazdaság talpra állását is.

Nemzetközi tapasztalatok alapján is egyértelmű, hogy ahol magas az átoltottság, ott gyorsabban és hamarabb történik meg a nyitás.

A gazdasági aktivitás hetekkel korábban állhat talpra, és ebből a gazdasági növekedés is profitál, illetve széles értelemben az egész társadalom – mondta Oláh Dániel.

A kormány számításai szerint idén 4 százalékos lehet a gazdasági bővülés üteme.

Németh Dávid azonban nem zárja ki, hogy a növekedés akár még ennél is nagyobb lehet és elérheti az 5 százalékot.

„ Bár még nem tudunk egyetlenegy adatot sem az idei évről, de vélhetően az első negyedév gazdasági visszaesését követően minden negyedévben bővülést fogunk látni. És miután a második negyedévben már jó eséllyel kétszámjegyű lesz a bővülés, így a 4 százalékos prognózis a mostani kilátások szerint akár óvatosnak is mondható. Az idei évre 4,5-5 százalékos növekedést is el tudok képzelni, amely vélhetően 2022-ben is fennmarad majd” – mondta.

A kormány várakozásai szerint jövőre 5 százalékkal bővülhet majd gazdaság.