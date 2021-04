Megosztás Tweet



Tovább bővíti mátészalkai tejipari gyárát a holland tulajdonú FrieslandCampina Hungária Zrt., az 5,1 milliárd forintos beruházáshoz a kormány 980 millió forint támogatást ad – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter sajtótájékoztatón csütörtökön Budapesten.

Kiemelte: a beruházással a mátészalkai gyárban és a budapesti szolgáltató központban 784 ember megélhetése válik továbbra is kiszámíthatóvá, a fermentált tejtermékekhez kapcsolódó technológiai fejlesztéssel a gyár termelési kapacitása 25 százalékkal nő. Ez azt jelenti, hogy az eddigi napi egymillió Pöttyös túró rudinál is többet állítanak majd elő, bővül a Pöttyös termékek portfóliója, ahogy nő a desszertüzem kapacitása is – sorolta. A cég a túró rudi és más termékei gyártásához 36 régiós tejtermelő, és 450 magyar beszállító terményét használja fel, így több ezer magyar család megélhetéséhez járulnak hozzá.

Kitért arra, hogy

a holland vállalatok a 10. legjelentősebb beruházók Magyarországon, 15 ezer munkahelyet tartanak fenn.

A holland-magyar kereskedelmi forgalom értéke meghaladta a 8,5 milliárd eurót tavaly, ezzel Hollandia a 8. legjelentősebb kereskedelmi partner lett.

Szijjártó Péter ismertette: a magyar élelmiszeripar 8 százalékos növekedést tudott felmutatni a tavalyi nehéz évben, 3800 milliárd forint termelési értéket állított elő, 147 ezer embert foglalkoztat. Az élelmiszeripari export 13 százalékkal bővült.

Közlése szerint eddig 3,5 millió keleti vakcina érkezett az országba, délelőtt újabb 400 ezer érkezik. A négymillió beoltott – ami a következő napokban bekövetkezik – elérése után újabb lazítás következik, ami segíti, hogy a magyar gazdaság Európában elsőként vegyen lendületet.

Szautner Péter, a FrieslandCampina Zrt. vezérigazgatója elmondta:

az újabb beruházás jó példája a nemzetközi vállalat és a helyi termelők hosszú távú sikeres együttműködésének, amivel magyar márkákkal és szolgáltatásokkal piacvezető pozíciót lehet elérni.

A cég a világ legnagyobb szövetkezeti tulajdonú vállalata, 140 éves múltra tekint vissza. Leányvállalataival a világ 38 országában van jelen, 24 ezer dolgozót foglalkoztat, a termékeit több mint 100 országba exportálja. A 11 milliárd eurós árbevételével a globális élelmiszerpiac fontos szereplője.

Közölte: a magyar vállalat már 24 éve a magyar élelmiszerszektor meghatározó szereplője, a Pöttyös, vagy Milli termékek gyártója. A csoport 2017 óta Budapesten üzemelteti egyik pénzügyi és beszerzési szolgáltatóközpontját. Az eredményeik alapja a helyi szakértelem, a nemzetközi tapasztalat, és a magyar márkák, tradíciók sikeres ötvözése – mondta.

A cég 1500 dolgozójából 300-an dolgoznak Mátészalkán.

Elmondta, a több évtizedes tradíciók megőrzése mellett folyamatosak a fejlesztések a vállalatnál, az elmúlt 5 évben 33 százalékkal sikerült növelni az üzem kapacitását. A magyar kormány az újabb kapacitásbővítéshez nyújt segítséget, ezzel további 25 százalékkal több terméket tudnak majd előállítani. A fejlesztések további hosszú távú, kiszámítható partnerséget jelentenek a beszállítóknak, a dolgozóknak egyaránt. A tavalyi év nehézségei ellenére minden egyes liter leszerződött tejet felvásároltak, megőrizték stabil működésüket, és piaci pozíciójukat, a mostani beruházással pedig a vállalatnak új külpiaci értékesítési lehetőségek is nyílnak – összegezte a vezérigazgató.

Kovács Sándor, a szabolcs-szatmár-bereg megyei térség fideszes országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy a környék elsősorban a mezőgazdasági termelésből él, a tejipara meghatározó, a fejlesztésekkel, az oktatás-képzés fejlesztésével még szorosabbra fűzik az együttműködést ezen a területen. A túró rudi szerepel a város címerében, hiszen ha a világ bármely részén eszünk egy túró rudit, azt biztosan Mátészalkán gyártották – mondta.

A címlapfotó illusztráció.