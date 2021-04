Öt százalékos GDP-növekedés is jöhet idén

Megosztás Tweet



Az idei második negyedévben nincs akkora gazdasági visszaesés, mint tavaly ilyenkor, ezért idén akár 5 százalékos GDP-növekedés is lehet. A korábbi növekedéshez való visszatérésnek azonban feltétele, hogy visszatérhessünk a normál életbe is. Nem tudni, hogy a vendéglátóhelyek, szolgáltatások újranyitása milyen áremelkedéshez vezethet, de a Századvégnél nem számítanak további gyengülésre.

Becslések szerint idén 4-4,3, akár akár 5 százalékos GDP-növekedés is jöhet Magyarországon. A tavalyi év visszaesése után visszatérhetünk a korábbi növekedéshez. Erről Regős Gábor, a Századvég vezető elemzője beszélt a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

A korábbi növekedéshez való visszatérésnek azonban feltétele, hogy visszatérhessünk a normál életbe is. A második negyedévben azonban úgy néz ki, hogy nincs akkora visszaesés, mint a tavalyi korlátozások idején. Bár a Magyar Nemzeti Bank 3,8-3,9 százalékra teszi az inflációt, a Századvég 3,5 százalékos pénzromlásra számít.

„A célsávból kiléphet az infláció, mert tavaly ilyenkor az olajár lecsökkent, nem fogyasztottunk annyit, mindenki otthon volt, emiatt az olajár visszaesett és az infláció is lecsökkent, most ennek az ellentéte következik be” – mondta Regős Gábor.

Bár nem tudni, hogy a vendéglátóhelyek, szolgáltatások újranyitása milyen áremelkedéshez vezethet, de nem számítanak további gyengülésre. Ha a munkahelyek nyitni tudnak, növekedhet a foglalkoztatás, így 4,2 százalékos munkanélküliségi rátára számítanak, ami megegyezik a tavalyi évi átlaggal.

2022-re 5,1 százalékos GDP-növekedéssel számolnak.

De ez még sok mindentől függ. „Ha elhúzódnak a korlátozások, az alacsonyabb bázissal hat a jövő évre, és ha a külföldi vendéglátóhelyek előbb tudnak nyitni, a munkaerő kimehet, ezért cél lenne, hogy akik a vírus miatt hazajöttek, ne menjenek vissza” – mondta az elemző a témával kapcsolatban.

Regős Gábor azt is megjegyezte, hogy idén nem számolnak kamatemeléssel, valamint jövőre is csak minimálissal. „Ezt meghatározza az infláció és a forintárfolyam, de összességében azért jövőre is a monetáris politika még laza marad, minimális szigorítás következhet be. De ez mindig az adott helyzetnek, illetve az adott helyzetből következő várt helyzetnek lehet a függvénye” – tette hozzá.

A teljes beszélgetést itt hallgathatja meg.

A címlapfotó illusztráció.