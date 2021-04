Harmadával drágultak itthon a használt autók

Egy év alatt harmadával emelkedtek az árak a használtautó-piacon, ami akár egymillió forintos drágulást is jelenthet. Az árak emelkedését a növekvő kereslet okozza és az is, hogy egyre kevesebb autót hoznak be külföldről. A kereskedők azt mondják: az alsó-középkategóriás autók iránt a legnagyobb az érdeklődés – hangzott el csütötökön az M1 Híradódójában.