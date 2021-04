Matolcsy György: Miért éppen az Emirátusok?

Megosztás Tweet



Miért ne ismerhetnénk és kísérelhetnénk meg átvenni a világ egyik legsikeresebb országa, az Egyesült Arab Emirátusok felzárkózásának titkait és módszereit? Az Emirátusok mára több mint 50 fontos jelzőszámban világelső, 100 fejlettségi területen vezeti a régiót, a világ leghatékonyabb országa és első a világon az emberek vezetőkbe vetett bizalma terén – írja véleménycikkében Matolcsy György.

A siker mélyén egy olyan vízió áll, amit vezetők nemzedékei adtak át egymásnak. Ez a jövőkép egy biztonságban és békében élő országot vázolt fel, amely nyitott a világra, egyenlőséget teremt népeinek, jogállam, egyenlő lehetőséget ad a munkára, befektetésre, tanulásra és az egyén kreatív képességeinek kibontására. Elismeri, hogy a gazdaság irányítja a politikát, ezért sem tűri meg a korrupciót. Az államot a jó üzleti környezet kiépítésére használja és hagyja virágozni a vállalkozásokat.

A vízió erős hitre épül, ami két forrásból táplálkozik. Elsőként abból merít, hogy a Teremtő megbecsüli azt, aki az embertársának jót tesz, valamint arra a meggyőződésre épít, hogy lehetetlen cél nem létezik. Az Emirátusok miniszterelnöke és Dubai uralkodója ezt világosan kimondja:

"Elsők lehetünk, mert nem vagyunk kevesebbek másoknál. Akik ma az első helyen vannak, nem hatékonyabbak, intelligensebbek és tehetségesebbek, mint mi vagyunk. A lehetetlen üvegplafonját mi építjük magunknak, ezért széttörhetjük, törekedjünk tehát elérni a lehetetlent".

1971-ben alakul meg az egységes Emirátusok, azonnal közös zászlóval, közös egészségüggyel és közös oktatással kezdenek, majd kiépítik a saját hadsereget. A Közel-Kelet állandó háborús övezet – Irán/Irak háborúja, Kuwait iraki megszállása, majd felszabadítása, Libanon tragédiája, Szíria szétrombolása és a terrorista támadások – ennek ellenére az Emirátusokban sikerül a biztonság és a béke fenntartása, sőt a világváros, a "Global city" felépítése.

Az Emirátusok, ezen belül különösen Dubai stratégiája a diverzitásra, a sokszínűségre épül. A felhőkarcolók világában találunk média-városrészeket, internet-várost, technológiai laboratóriumokat, világelső kikötőket és repülőtereket, alumínium feldolgozó óriásvállalatot, dinamikus ingatlanpiacot, világszínvonalú szállodákat és vendéglátást, iszlám alapú és nyugati bankrendszert.

A lehetetlen nem létezik

A tudatos, kitűnően kidolgozott és állandóan újabb célokkal és projektekkel kibővülő stratégia alapcélja az, hogy az állampolgárok, az állandó lakosok és a turisták egyaránt úgy érezzék, hogy a világ legjobb helyén laknak vagy oda látogatnak. 2040-re már kimondott cél, hogy az Emirátusok a világ legjobb helye legyen az élet, az üzlet és az álmok, remények, vágyak megvalósítása terén.

A születés pillanata mindig döntő, ez volt a hat emirátus 1971-ben végbement egyesülése, de utána is voltak hasonló pillanatok. Dubai hatalmas ugrása talán akkor kezdődött, amikor a trónörököst a többi emirátusi uralkodó megpróbálta sarokba szorítani, hogy lehetetlen a turizmus fejlesztésére szőtt álmát megvalósítani, hiszen "ki jön ide, ahol előtted a sivatag, hátad mögött a tenger és feletted a perzselő nap?" A válasznak J. M. Keynes is örült volna: "Építsetek, és majd jönnek". Ahogy Steve Jobs, úgy a trónörökös is tudta, hogy nem csupán a kereslet teremt kínálatot, hanem a vonzó kínálat is megteremti saját keresletét.

1971 és 2020 között Dubai világvárost épített, miközben 50 év alatt a dollár értéke 8-ad részére csökkent. Így lett igaza a Jebel Ali kikötő építkezését irányító mérnöknek: "Megépítem Neked Felség most a kikötőt, amit később már nem engedhetnél meg Magadnak". A világelső építkezések és szolgáltatások felértékelik a helyet, ezért kell mindig építeni, sőt világelsőt építeni, mert később még többe kerülne. Ha nem így cselekszünk, akkor nem sikerül az élre törni.

Dubai uralkodója a siker igazi okát abban látja, hogy valódi változást tudott elérni a kormányzás minőségében. Nem a beszéd, hanem az igazi teljesítmény és kemény munka hoz változást. Erős a verseny az élet minden területén, ahol az állam világos, tiszta és átlátható környezetet teremt, tehát egyenlő versenyhelyzetet mindenkinek.

Dubai uralkodója azt ajánlja, hogy minden vezető fejlődjön, alkosson, építsen és szolgáljon. Úgy látja, a legrosszabb dolog, amit egy vezető tehet, hogy rossz tanácsokat fogad el. A második legrosszabb, ha egyedül van. A vezetőnek erős vezetőket kell nevelnie és ilyenekkel kell magát körül vennie, miközben a kellemetlen igazságokat is meghallgatja. Összegezve a vezetők részére kínált tanácsait:

- Szolgáld a népet, mert a kormányzás célja a nép szolgálata.

- Ne imádd a rangodat. Az igazi értéked nem abban van, ahol ülsz, hanem abban, amit teszel és elérsz.

- Építs fel egy tervet, ha nincs terved, biztosan kudarcot vallasz.

- Mérd magad, mindig mérd intézményed teljesítményét.

- Szervezz csapatot, mert egyedül senki sem lehet sikeres.

- Állandóan újíts vagy távozz. Ha egy kormány nem újít, akkor nem tud helytállni a versenyben.

- Kommunikálj az emberekkel és légy mindig optimista.

- Versenyezz, mert a verseny lényeges eleme az emberi természetnek és viselkedésnek.

- Nevelj fel vezetőket, mert ezzel egy jobb jövőt építesz.

- Élj értelmes életet, mert a kormányzás nagy áldás, élj tehát e különleges lehetőséggel.

Az Emirátusok vezetői komolyan veszik Dubai uralkodójának üzenetét, hogy az elmúlt 50 év csak a kezdet volt. A Mars-2117 vállalkozás azt tűzi ki célul, hogy 100 év múlva lakható és fenntartható várost építsenek a Marson.

Ez lehetetlen volna? Az Emirátusok és Dubai példája bizonyítja, hogy a lehetetlen nem létezik.

Nekünk, magyaroknak érdemes megfogadnunk a világ egyik legsikeresebb és legokosabb vezetőjének, Mohammed bin Rashid Al Maktoum sejknek az üzenetét:

„A legnagyobb akadály, ami meggátolja az embereket a lehetetlen megkísértésétől az a hiedelem, hogy a lehetetlen létezik, így a legnagyobb tett az, ha ráébresztjük őket arra, hogy semmi sem lehetetlen".