Már kaphatók a jó minőségű magyar primőr zöldségek

Megosztás Tweet



Már kaphatóak a jó minőségű magyar primőr zöldségek, főként a paprika, a paradicsom és a kígyóuborka. Hazánkban megközelítőleg 3800 hektárnyi területen, üvegházakban illetve fóliák alatt termesztenek hajtatott zöldségeket.

A piacokon, üzletekben már nagy mennyiségben kaphatók a hazai termelésű, friss primőr (fóliás, illetve üvegházi) zöldségek: paprika, paradicsom, retek, uborka, fejes saláta, zöldhagyma, sárgarépa. A magyar primőr zöldségek több szempontból is jobbak az importnál. A frissesség mellett élelmiszer-biztonsági szempontból is megbízhatóbbak.

A paprika, paradicsom, uborka a hajtatott termékeink, de salátaféléket, hagymaféléket, gyökérzöldséget is termesztenek a gazdák hajtatásban. Ezek inkább a koraiságot megcélzó kuriózumként árult áruk, és az áruk is magasabb a megszokottnál – mondta Hunyadi István, a FruitVeB ügyvezető igazgatója az M1 Magyar gazda című műsorában.

A legjelentősebb hajtató körzetek Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád és Békés megyében találhatók. A termelők a technológia fejlődésével az üvegházi kapacitások jobb kihasználását érték el.

„Körülbelül 1500 hektáron hajtatnak paprikát Magyarországon, és ez évek óta stagnál, egy picit ingadozik talán ez a termőterület. A paradicsom hasonlóan áll, itt 380 hektárról beszélünk, az uborka az, ami az elmúlt tíz–tizenöt éveben évben nagyobb terület-visszaesést szenvedett el, 110-120 hektár lehet a magyarországi hajtatott uborka termőterülete jelenleg” – ismertette a termesztésre vonatkozó adatokat Hunyadi István.

Mivel a hajtatott zöldségtermesztés zárt térben történik, a növénykultúra védett a környezeti tényezőkkel szemben, így a palánta minősége mellett egyedül a napfényes órák száma befolyásolhatja a termést.

Év elején kevés napsütés volt, de az elmúlt hetekben kedvezően alakult az időjárás.

Hunyadi István elmondta, hogy „a profi üzemekben már számítógépes rendszerek irányítják a szellőztetést, a tápoldatozást, és gyakorlatilag teljesen finomra hangolva próbálják megteremteni a növénynek azt az optimális körülményt, amely biztosítja a legjobb minőségű és mennyiségű termést”.

Az Árpád Agrár Zrt. szentesi telepén több mint 60 éve folyik üvegházas zöldségtermesztés. 15 hektáron különböző paradicsomfajtákat termesztenek. A palántákat december–januárban helyzeték ki az előkészített üvegházakba, most pedig már a boltokban van a friss zöldség.

„Termesztünk nagyfürtös fajtákat, illetve koktélparadicsomokat és cherry paradicsomokat is. Minden paradicsomunkat hidrokultúrás körülmények között termesztjük. A nagyfürtös paradicsomokkal most már 65–70 kilogrammos négyzetméteres termésátlagokat érünk el egy-egy évben, a koktélok pedig mérettől függően 35, illetve 20 kilogrammokat teremnek évente. Ez nemcsak Magyarországon, hanem már európai viszonylatban is kiemelkedő teljesítménynek számít” – hangsúlyozta Benedikti Tamás, az Árpád Agrár Zrt. telepvezetője.

A Szentes melletti szentlászlói telepen már szedik a paprikát. A korszerű technológiával ellátott üvegházakban 12,5 hektáron fehér paprikát termesztenek.

„Szeptemberben ültetjük talaj nélküli termesztésben, kókuszpaplanon, kőzetgyapotkockával, három tő per négyzetméterrel ültetünk. A tőszám azért ennyire alacsony, mert a téli időszakban kell paprikát termeszteni, amikor fényszegény időszakról beszélünk” – mondta Jójárt József, az Árpád Agrár Zrt. üvegház-telepvezetője.

A magyar primőr zöldségek több szempontból is jobbak az importnál. A frissesség mellett a belföldön termelt fajták döntő többsége megfelel a magyar fogyasztói elvárásoknak, és élelmiszer-biztonsági szempontból is megbízhatóbbak a külföldről behozott árunál.



A címlapfotó illusztráció.