Pályázati dömping várható idén az agráriumban. A magyar kormány jelentősen megemelte az uniós vidékfejlesztési források nemzeti társfinanszírozásának mértékét, így idén és jövőre 1500 milliárd forint beruházási támogatást kaphatnak a magyar gazdák.

„A kormány által a nemzeti költségvetésből biztosított többletforrás révén a következő két évben rendelkezésre álló 1500 milliárd forintnyi plusz forrás elegendő arra, hogy mind a kisgazdaságok, mind a nagyobb vállalkozások sikeresen tudjanak a pályázati pénzekhez jutni” – mondta Nagy István agrárminiszter.

A kertészek 15 milliárd forintot kapnak korszerű gyümölcs- és gyógynövényültetvények telepítésére. A támogatás segítségével jelentősen növelhető a gazdaságok versenyképessége.

„Egy korszerű, intenzív ültetvény hektáronként kétszer, háromszor akkora termésre képes, mint egy korszerűtlen extenzív ültetvény, ezáltal sokkal kisebb termőfelületen is meg lehet termelni ugyanazt a termés mennyiséget” – magyarázta Apáti Ferenc, a FruitVeB elnöke.

A támogatás különösen azokban az ágazatokban hozhat fejlődést, amelyekben a gazdálkodók kisebb állományokat tartanak, és kevesebb a lehetőségük fejleszteni.

A többszörös túligénylés miatt a tavaly meghirdetett kertészeti üzemek, illetve nagy állattartó telepek fejlesztésére kiírt 30 és 50 milliárdos pályázatok keretösszegét megemelik.

„Ezeket 270 illetve 70 milliárdos keretösszegre fogjuk megemelni. Az a célunk, hogy valamennyi tavalyi évben beérkezett, megfelelő és formailag is megfelelő pályázatot támogatásban tudjunk részesíteni” – részletezte Viski József helyettes államtitkár.

Az öntözésfejlesztési és erdőtelepítési támogatás forrásait megduplázzák, és a beadási határidőt is meghosszabbítják. A mezőgazdasági kisüzemek számára ősszel megjelentetett pályázat keretösszegét is megemelik.

Ősszel is már több mint kétezer pályázat érkezett be hozzánk, felülmúlta az irányítóhatóság várakozásait. Így döntés született, hogy itt is jelentős összeggel megemeljük a felhívás a keretösszegét. Erre nemcsak az áprilisi benyújtási időszakban, hanem az év hátralevő részében is lesz lehetőség pályázni