Új világ jön az adóhivatalnál

Három nap múlva, március 31-én véget ér a zökkenőmentes átállásra biztosított, három hónapos szankciómentes időszak, és április 1-től új időszámítás veszi kezdetét a vállalkozások adóügyintézésében is, olyan, amelyben az adóhivatal jelentős szolgáltatásokat nyújt – közölte Tállai András.

Az adóhivatal március 31-ig nem szab ki mulasztási bírságot akkor, ha az érintettek nem vagy nem megfelelően szolgáltatnak adatot azokról a számláikról, amelyek 2021. január 4-től újonnan kerültek be az adatszolgáltatással érintett számlák körébe, ezek jellemzően a magánszemélyek részére kiállított számlák – hangsúlyozta a Pénzügyminisztérium parlamenti ügyekért felelős államtitkára.

Már 64 millió számla adatát az új rendszeren keresztül küldték be az adóhivatalhoz, ha ehhez hozzátesszük, hogy ez a 2018. július óta beküldött számlák mintegy 20 százaléka, akkor egyértelműen kijelenthető, hogy

a vállalkozások jelentős többsége felkészült az április 1-jei átállásra

– emelte ki. Még három napjuk van azoknak a cégeknek is, amelyek eddig nem álltak át az új rendszerre –jegyezte meg Tállai András. Mint mondta, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ingyenes számlázó-programjával a gazdálkodók könnyen és automatikusan teljesíthetik az online számlaadat-szolgáltatást.

Az Online Számlázó mobilapplikácója okostelefonon is használható, és természetesen ez is ingyenes. Az alkalmazás letölthető az Apple App Store és a Google Play áruházakban – tette hozzá az államtitkár.

Március 31-ig még használható a régi, úgynevezett 2.0-ás verziójú XSD séma,

de április 1-től már csak az eggyel fejlettebb 3.0-ás verzió alkalmazható, amely egyszerre biztosítja a gazdaság további fehéredését, az áfabevallási-tervezetek idén második fél évtől induló kiajánlását, az adatvédelmet, valamint a papírmentes számlázást – emlékeztetett Tállai András.

A papírmentes számlázásra kitérve azt is megjegyezte, hogy számlánként akár hétszáz forintot is spórolhat az, aki a papírszámláról elektronikus számlázásra tér át, ami az új rendszerre történő átállást követően minden vállalkozásnak gyakorlatilag egyetlen kattintással elérhető, hiszen az adóhivatalba küldött online számlaadatok az erre irányuló jelzés esetén egyben elektronikus számlaként is funkcionálhatnak.

