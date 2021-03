Áprilisban is számíthatnak az állam segítségére a vállalkozások

Megosztás Tweet



Meghosszabbították gazdaságvédelmi intézkedéseket – így a nehéz helyzetbe került vállalkozások áprilisban is számíthatnak az állam segítségére. A november óta élő kedvezmények cégek és vállalkozók tízezreinek jelenti a túlélést. Emellett több mint 130 ezer munkahelyet is sikerül megőrizni – derült ki az M1 Híradójából.



Március eleje óta a kozmetikusoknak, fodrászoknak és műkörmösöknek is, mint más szolgáltatóknak és sok kiskereskedőnek, átmenetileg le kellett húzniuk a rolót. De ezzel egyidőben ez a szektor is pénzügyi segítséget kap a kormánytól.

Márciusra nem kellett megfizetniük a kisadózó vállalkozások tételes adóját, azaz a katát. Mára az is kiderült, hogy

ez a támogatás áprilisban is megmarad. Ezzel az intézkedéssel 120 ezer vállalkozásnak dobnak mentőövet.

Főként a kisvállalkozások igényelték az állami segítséget, ami természetesen áprilisban is jár, mint ahogy az állami, önkormányzati helyiségek bérléséért sem kell bérleti díjat fizetni a következő hónapban sem.

Ahogy tavaly, most is digitális az oktatás, immár az általános iskolásoknak is. Ahogy ebben a hónapban, úgy áprilisban is jár az ingyenes internet.

A kormányszóvivő a héten arra hívta fel a figyelmet, hogy visszamenőlegesen is igényelhető az ingyenes internet a digitális oktatásban résztvevő diákoknak és pedagógusoknak

A gazdaságvédelmi intézkedések mellett tízmillió forintos szabadon felhasználható gyorskölcsönnel is segíti a vállalkozásokat a kormány az MFB-n keresztül.

Az eddigi adatok alapján óriási és folyamatos az érdeklődés a március 8. óta elérhető Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsön iránt.

Eddig több mint tízmilliárd forintot igényelt mintegy 1500 vállalkozás. A hiteligényeket gyorsított ügyintézéssel dolgozzák fel a Magyar Fejlesztési Bank munkatársai, így már az első folyósításokra is sor kerülhetett.

