Rekordkártérítés jár a magyar gazdáknak

Megosztás Tweet



Jövő hétfőn megkapják a gazdák a tavalyi agrárkárok miatt a kárenyhítési alapból nekik járó összeget. Rekordösszeg jár a termelőknek, ami persze azt mutatja, hogy sok volt a kár: főként az aszály, a tavaszi fagyok és a nyári felhőszakadások miatt – közölte az M1 Híradója.



Folyamatosan figyelik a fák virágait, hogy vajon az éjszakai mínuszoktól sikerült-e megmenteni idén a növényeket. Egy kétszáz fás egerági gazdaságban a fagyok ellen úgy próbálják megvédeni a növényeket, hogy a gyümölcsösben kisebb tüzeket raknak, hogy a lángok felmelegítsék a levegőt a fák körül. Sok esetben még így sem sikerül megóvni a rügyeket és virágokat a fagytól.

Egy másik, Kecskemét melletti gazdaságban a tavalyi fagy

nem csak a termést vitte el, hanem sok barackfában visszafordíthatatlan károkat okozott,

így a kártérítésből ezeket próbálják majd meg pótolni.

2020-ban nemcsak a koronavírus, hanem az extrém időjárás is megnehezítette a termelést. 8743 gazda jelentett be valamilyen természeti kárt. Az aszály, illetve a tavaszi fagy okozta a legjelentősebb gondokat. A felhőszakadás és a belvíz miatt is több mint kétmilliárd forint értékben jelentettek be károkat. Emellett pedig

még a jégesővel, a viharokkal, valamint az őszi és téli fagyokkal is meg kellett küzdeniük a gazdáknak.

„A kormány, hogy segítse és teljes mértékben kártalanítsa a termelőket, rekord összegű agrárkárenyhítő juttatásról döntött”– számolt be az agrárminiszter.

Nagyszerű döntés született a magyar kormány részéről, hogy 3,1 milliárd forinttal kiegészítette a rendelkezésre álló keretet. Így több mint 18,6 milliárd tudunk kifizetni most

– fogalmazott Nagy István.

Hozzátette: a Magyar Államkincstár már megkezdte a kárenyhítő juttatások kifizetését, így az érintett termelők már hétfőn megkapják a részükre jóváhagyott összeget.

A címlapfotó illusztráció.