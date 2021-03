Matolcsy György: Élni és élni hagyni

A metus hostilis (az ellenségtől való félelem) minden országban és mindenkor a legmélyebb mozgatórugója a kormányok politikájának, különösképpen az amerikai birodalomban (Janan Ganesh, FT, 2021. február 17.). És ami az Egyesült Államokat illeti: valóban a háborúk alakították ezt az egyre nagyobb és egyre erősebb világhatalmat.

Azonban egy birodalom felépítéséhez és fenntartásához két különböző stratégiára van szükség. A háborúknak elévülhetetlen szerepük van a birodalom létrehozásában, de káros hatásuk is lehet, ha a birodalom már a csúcson van.

Így inkább a rómaiak egy másik komoly tanácsát kellene követnünk egy komolyabb háború elkerülése érdekében. A divide et impera elve egyértelműen jobban működik, mint egy kockázatos háború.

A birodalmak és világhatalmak végül eltűntek, de néhány okos nemzet fennmaradt. A túlélés ősi receptje az élni és élni hagyni elvén alapul.

Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnökének válasza az America’s best hope of hanging together is China (Amerika egyben maradásának legnagyobb esélye Kína) című cikkre.

Az eredeti angol nyelvű cikket a Növekedés.hu honlapján olvashatja el.

A címlapfotó illusztráció.