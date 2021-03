Gyorskölcsönnel segítik a vállalkozásokat: ez a felső határ

Megosztás Tweet



Gyors segítség a bajban. Március 8-a óta igényelhető a Gazdaság-újraindítási Akcióterv részeként a Magyar Fejlesztési Bank kamatmentes gyorskölcsöne – hangzott el az M1 Summa című műsorában.

A 0 százalékos kamatú hitelt 10 éves futamidővel, önerő nélkül igényelhetik a járvány által leginkább sújtott ágazat szereplői. „A válságban nehéz helyzetbe került cégeknek 3 feltételnek kell megfelelni a kölcsön felvételéhez” – mondja az MFB elnök-vezérigazgatója.

Sipos-Tompa Levente úgy fogalmazott: „Alapvetően három feltételt határoztunk meg. Egyrészt az igénybevevők körét. Az igénybevevők körét az MKIK-val, illetve a KAVOSZ-szal egyeztetve a TEÁOR kódok alapján határoztuk meg. 25 TEÁOR kódot határoztunk meg, hiszen ezek a legérintettebb iparágak a COVID sújtotta helyzetben. Van egy fő tevékenységi kör, ami azt jelenti, hogy ez a TEÁOR-kódnak a főtevékenységben 2019. január 1-jétől már szerepelnie kell. Illetve van egy üzemi eredmény elvárásunk, ami azt jelenti, hogy 2019. december 31-ig nézzük az eredményt, és ennek az eredménynek nem szabad negatívnak lennie.”

A kölcsönt a felvétel után csak 3 évvel később kell elkezdeni törleszteni, egyéb banki költségek – mint például kezelési költség, előtörlesztési díj, vagy szerződésmódosítási díj – pedig nem kapcsolódnak hozzá. Egy-egy vállalat minimum egy, maximum 10 millió forintnyi hitelösszeget kaphat.



„A felső határ 10 millió forint. Egyetlenegy korlátozó tényezőt tettünk ebbe bele, az pedig nem más, minthogy a 2019-es éves árbevételt nézzük, és annak maximum száz százaléka lehet, tehát maximum 10 millió forint. De hogyha esetleg kevesebb volt az árbevétele az adott vállalkozásnak, egyéni vállalkozásnak, abban az esetben az árbevételnek a száz százaléka lehet a hitelnek a nagysága” – ismertette az MFB elnök-vezérigazgatója.

A hitelből a cégek fedezhetik bér-, járulék-, rezsi- és működési költségeiket, illetve felhasználhatják az újranyitáshoz szükséges készletek finanszírozására is. „A kölcsön a legkisebb vállalkozások számára kínál segítséget az újraindulásban” – mondja a Századvég vezető közgazdásza.

Szakáli István Loránd úgy fogalmazott: „Itt elsősorban olyan cégek juthatnak hozzá ehhez a kedvezményes kölcsönhöz, amely cégek egyébként normál banki ügymenet mellett nem biztos, hogy hitelképesek lennének. És itt nagyon fontos, hogy ennek a hitelnek a feltételei sokkal kedvezőbbek, mint lennének normál banki ügymenet mellett.”

A szakértő szerint fontos, hogy a kölcsönhöz gyorsan jussanak hozzá az érintett cégek ezek a kis vállalkozások ugyanis egy válság idején a legsérülékenyebbek közé tartoznak.

„Ezek a mikro- és kisvállalkozások azok, akiknek egyébként általában is kevesebb a tartalékuk. És sok esetben ezekben a nagyon érintett ágazatokban a tulajdonosok akár arra is kényszerültek az elmúlt időszakban, hogy a saját zsebükbe nyúljanak, a saját forrásaikból is betegyenek a cégbe annak érdekében, hogy akár a munkavállalókat meg tudják tartani, akár annak érdekében, hogy a tevékenységüket fenn tudják tartani. Tehát ez azt a vállalati réteget szólítja meg, ez a hitel, ahol a tartalékok egyébként is a legingatagabb lábakon állnak” – fejtette ki a Századvég vezető közgazdásza.

A hitel az úgynevezett MFB Pontokon érhető el. MFB Pont az ország minden részén található, így a vállalkozók a székhelyükhöz legközelebbi ponton juthatnak hozzá a kölcsönhöz. A hitelt személyesen kell igényelni. Az ehhez szükséges dokumentumok ugyanakkor online is elérhetők.

Az MFB elnök-vezérigazgatója hozzátette: „Egy újdonságot itt nagyon fontos kiemelni. száz százalékos előleg-finanszírozással dolgozunk, ami azt jelenti, hogy a szerződéskötést követően a teljes hitelösszeg lehívhatószáz százalékban. Utána van a vállalkozásoknak egy elszámolási kötelezettség. Az első kilenc hónapban a hitelösszeg 60 százalékával, a következő 9 hónapban pedig a 40 százalékával kell elszámolni. Tehát előre odaadjuk a pénzt, és utólagos elszámolási kötelezettség van, és igazából a számlák benyújtását várjuk el, semmi mást”