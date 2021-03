Több száz településen megállít a népességcsökkenés a Magyar falu program miatt

Megosztás Tweet



Tavalyelőtt 150 milliárd forint, tavaly 210 milliárd forint hazai forrásból sikerült javítani a kistelepülések élhetőségét, a program keretében idén pedig már 250 milliárd forint támogatást használhatnak fel a pályázó falvak. A Bényén megvalósult fejlesztések bemutatásával szemléltették a Magyar falu program jelentőségét a Summa című műsorban.

A Pest megyei 1300 fős településen számos önkormányzati tulajdonú útszakaszt felújítottak, kívül-belül korszerűsítették a faluházat is. Kovács Erika polgármester szerint nagy előrelépések voltak ezek a település érdekében, a fejlesztések növelték a lakosság komfortérzetét. A jövőben Bénye óvodáját is fel kívánják újítani, illetve az orvosi rendelőben is ki szeretnének alakítani egy szolgálati lakhelyet – ezekre is pályázni fognak a Magyar falu programban.

Az 5000 főnél kisebb falvak támogatásának célja az, hogy megálljon a népességcsökkenés ezekben a községekben. Ez több száz településen már sikerült is.

– mondta el Gyopáros Alpár, a programért felelős kormánybiztos.

Mintegy 2900 település tartozik a Magyar falu program célcsoportjába, ezek nagyobbik része a korábbi évtizedekben inkább veszített a népességszámából. A programnak köszönhetően az elmúlt két évben 900 településen megfordult ez a trend a támogatási rendszernek köszönhetően – hangsúlyozta Gyopáros Alpár.

A program keretében az otthonteremtést segítő falusi csokkal már csaknem 18 ezer családot támogattak több mint 93 milliárd forint értékben. Jelentős összeget fordítanak az utak korszerűsítésére is. 2022-ig 2500 kilométernyi mellékutat újítanak fel – ezeknek nagyjából fele már elkészült, vagy folyamatban van.

Nagyon fontos kiemelni, hogy a Magyar falu program kizárólag hazai költségvetési forrásokból gazdálkodik. 2019-ben 150 milliárd, tavaly 210 milliárd forintot osztottak szét a pályázók között, 2021-ben pedig várhatóan 250 milliárd forintnál is több támogatásban részesülhetnek a falvak.

A programban ráadásul rendkívül gyorsan kapják meg a pályázók az elnyert összegeket. Cél volt, hogy az európai uniós forrásokkal összehasonlítva lényegesen egyszerűbben, gyorsabban, kevésbé bürokratikusan valósuljanak meg a fejlesztések. Egy pályázati kiírás meghirdetése után legkésőbb négy hónapon belül döntés születik a nyertesekről, a támogatási összegeket pedig előfinanszírozás formájában azonnal megkapják az érintett kedvezményezettek.

A jövőben a falusi kisboltok működését, fejlesztését, valamint a korábban bezárt boltok újranyitását is támogatja a Magyar falu program idén induló negyedik pillére. A 2000-nél kevesebb lakosú települések 2021-ben 45 milliárd forintot kapnak erre a célra.



A címlapfotó illusztráció.