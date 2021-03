A hitelmoratórium célja, megelőzni a Gyurcsány-időszakéhoz hasonló összeomlást

A 2008-2009-es gazdasági összeomlás után megtapasztalhatta Magyarország, milyen következményekkel jár egy hitelválság, a kormány tavaly azért vezetett be hitelmoratóriumot, hogy hasonló ezúttal semmiképpen se következhessen be – nyilatkoztaTállai András. A pénzügyminiszter helyettese megjegyezte: a bankok most messzemenően betartják a szabályokat, s szem előtt tartják az ügyfelek érdekeit.