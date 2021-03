Nem csak két hétre szól a kiterjesztett bértámogatás és az adókedvezmény

Megosztás Tweet



A korlátozással érintett szektorokra is kiterjesztik a bértámogatást és az adókedvezményt, ráadásul nemcsak a zárással érintett két hétre, hanem egész márciusra – közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) parlamenti és stratégiai államtitkára szombaton a Facebookra feltöltött posztjában.

Ahhoz, hogy végre legyőzhessük a vírust, most muszáj zárnunk. ❗De nem hagyjuk cserben azokat, akik az elkövetkező... Közzétette: Schanda Tamás – 2021. március 5., péntek

Schanda Tamás hozzátette, a kormány döntése értelmében az érintett vállalkozásoknál elengedik az önkormányzati és állami tulajdonban lévő üzlethelyiségek bérleti díját, ezen felül pedig a cégeknek bértámogatást és adókedvezményeket is biztosítanak.

Az államtitkár megjegyezte, a baloldal a magyar embereket és vállalkozásokat zsebelte ki, amikor válság volt. Az országnak azonban csak egyre rosszabb lett, az elhibázott stratégiájuk nem segített kilábalni a krízisből. Schanda Tamás úgy vélte,

a baloldal nem tanul semmiből, így most is nyugdíjat vennének el, adót emelnének, a magyar családokat sarcolnák meg.

A jelenlegi kormány azonban támogatásokat nyújt, hogy miközben harcol a vírus ellen, a vállalkozásokat is védeni tudja. „Csak együtt győzhetjük le a járványt! Tartsuk be a szabályokat, oltassuk be magunkat minél többen, és biztassuk erre a családtagjainkat, barátainkat is!” – fogalmazott az államtitkár a Facebookon.

A címlapfotó illusztráció.