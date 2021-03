A munkavállalók elhelyezkedését segíti egy most indult program

Több tízezer tartósan állástalan munkavállaló elhelyezkedését segíti egy most indított program. Azok a munkaadók, akik hosszabb ideje munkanélkül lévő embereket foglalkoztatnak, jelentős bértámogatást kapnak. Az újra munkát vállalók pedig a fizetésük mellett pluszpénzhez is hozzájuthatnak, és jelentősen növelheti a foglalkoztatottak számát egy hamarosan induló óriásberuházás is: Hajdúnánás közelében MotoGP-pálya épül fel – derült ki az M1 Híradójában.