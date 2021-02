Magasabb, de nem elszálló infláció jön

Megosztás Tweet



Épp egy, az infláció jövőjét érintő dilemma kellős közepén vagyunk. Jeremy Siegel professzornak valószínűleg igaza van, amikor azt írja, hogy az infláció jóval meghaladja majd a Fed 2 százalékos célkitűzését, és magasabb is marad több évig, ám a horizonton nem látható hiperinfláció.

Azonban néhány tényező szerepet játszhat az infláció jövőjének alakulásában – írta válaszként a „Higher inflation is coming and it will hit bondholders” (Magasabb infláció jön, amit megszenvednek a kötvénytulajdonosok) című cikkre Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke.

Először is, nem vagyunk képesek az infláció pontos mérésére, mert nem tudjuk belekalkulálni a számításba az éppen folyamatban lévő technológiai forradalom összes hatását, különösen a digitális átalakulás hatásait.

Mostanában sokkal alacsonyabb lehet az infláció annál, mint amit a statisztikai adatok mutatnak. Szóval lehetnek feltöltésre alkalmas rések.

Külkereskedelmi kapcsolataiban az Egyesült Államok fokozatosan cseréli le Kínát egyéb feltörekvő ázsiai gazdaságokra. Ennek pedig valószínűleg ugyanolyan hatása lesz az árakra az Egyesült Államokban, mint az USA és Kína közötti kereskedelem felívelő szakaszaiban – tette hozzá.

Ezen kívül

a digitális átmenet is minden bizonnyal fel fog gyorsulni az amerikai gazdaságban, részben a kínai gazdaság nagyszabású és hatékony digitális átalakulása miatt.

Továbbá, rengeteget tanultunk az 1920-as és az 1970-es években lezajló hiperinfláció káraiból. Jelen pillanatban senkinek nem áll érdekében egy elszálló infláció sem a világon, sem pedig az Egyesült Államokban.

A címlapfotó illusztráció.