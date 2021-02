A magyar gazdaság jobban áll, mint egyes gazdagabb uniós tagállamoké

Magyarországnak működnie kell, az üzletek, szolgáltatók túlnyomó többsége valóban működik is, ahol pedig a járvány miatt szigorú korlátozásokat kellett bevezetni, ott megvédték a munkahelyeket, más szektorokban pedig újakat teremtettek – írta Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) parlamenti és stratégiai államtitkára szerdán közösségi oldalán az újraindításról szóló online konzultáció kitöltése mellett érvelve.

Kiemelte, elsősorban a magyar emberek összefogásának, fegyelmezettségének köszönhető, hogy visszaszorították a koronavírus első és második hullámát. A kormány a korábbi nemzeti konzultációra beérkezett válaszok alapján olyan döntéseket hozhatott, amelyekkel az emberek egyetértenek, ezért be is tartják azokat – tette hozzá.

Az ITM államtitkára kiemelte: friss statisztikák azt támasztják alá, hogy a magyar gazdaság jobban áll, mint több más, nála gazdagabb uniós tagállamé.

🖋 Ahogyan több mint 350 ezer honfitársunk, én is kitöltöttem az újraindításról szóló online konzultációt! Látogassanak... Közzétette: Schanda Tamás – 2021. február 23., kedd

A koronavírus legyőzésében végső soron csak az oltás segíthet, a kormány mindent megtesz azért, hogy az elhibázott brüsszeli beszerzés ellenére is megfelelő mennyiségben legyen vakcina a magyar embereknek. Az életnek élhetőnek kell maradnia addig is, amíg megfelelő arányú lesz az átoltottság az országban. Ahhoz, hogy a továbbiakban is megfelelő döntéseket lehessen honi, szükség van az emberek véleményére – írta Schanda Tamás.

