Majdnem azonos a munkahelyi elégedettség az előző évekhez képest

A magyar munkaerőpiacon a munkahelyi elégedettség 2020-ban nem sokat változott a 2019. évihez képest, a válaszadók 45 százaléka állította, hogy elégedett a fizetésével, emellett 60 százalék tervezett munkahelyet váltani, ez az arány 2019-ben 55 százalék volt.

A Hays Hungary Salary Guide idei kiadványában szereplő felmérés adatai a cég több száz toborzó projektjéből származnak, amelyek alapját egyrészt az adatbázisukban szereplő személyek, másrészt a multinacionális és kkv-ügyfeleik szolgáltatták.

A Hays felmérése szerint 2020-ban a válaszadók 48 százalékának nőtt a fizetése, míg 2019-ben 76 százalékuknak. Szerintük ennek hátterében az állhat, hogy a munkavállalók korábban a nagyobb fizetést jellemzően munkahelyváltással érték el, most inkább a stabilitást keresik. Így a magasabb fizetések elsődleges forrása az éves fizetésemelés, és második helyre rangsorolódott a munkahelyváltás – írják a közleményben.

Kiemelték, hogy tavaly a koronavírus-járvány számos iparágat érzékenyen érintett, bizonyos területeken viszont fellendült az emberi erőforrás iránti kereslet.

A gyógyszeripar azon kevés iparág közé tartozott, amely növekedett az elmúlt időszakban. A szektor vonzóbb lett, rengetegen jelentkeztek gyógyszeripari állásokra tapasztalat nélkül, főként értékesítői pozíciókra. A cégek viszont a legtöbb állás esetében továbbra is ragaszkodnak a releváns diplomához és a munkatapasztalathoz – írják a közleményben.

Felmérésük szerint az IT területén általános bővülés volt tapasztalható, és sok pozícióban bért is emeltek. Az otthoni munkavégzés kényszerűsége nyomást gyakorolt a cégek digitális átalakulására, azok a vállalatok is fejlesztették technológiájukat, amelyek eddig halogatták.

Kimutatásuk szerint az informatikai pozíciókon belül tovább nőtt a kereslet az ügyfélközpontú webfejlesztők és az UX/UI dizájnerek iránt. Felértékelődött az IT Security fontossága, így az elkövetkező években ezen a területen is várhatóan több álláslehetőség lesz elérhető, a DevOps területre pedig folyamatos munkaerőhiány jellemző.

A felmérés szerint tavaly bizonyos szektorokban a vállalatok létszám- vagy óraszámcsökkentést alkalmaztak az üzletmenet biztosítása érdekében, ugyanakkor a meglévő munkaerő-állomány megtartására is kiemelt figyelmet kellett fordítaniuk.

Erős Ferenc, a Hays Hungary HR divíziójának szenior csapatvezetője a közleményben elmondta, hogy a járványhelyzet eddig nem látott módon alakította át a hazai munkaerőpiac dinamikáit. Tavaly a legtöbb cég stratégiájának középpontjába a változásmenedzsment került, 2021-ben a munkáltatók legnagyobb kihívása a munkavállalók megtartása, bizalmuk megerősítése, vagy adott esetben visszaépítése lesz.

A Hays Hungary a Hays Group tagja, 2007-ben nyitottak irodát Magyarországon. A Hays 33 országban, 266 irodában, közel 11 ezer munkatárssal dolgozik.

A címlapfotó illusztráció.