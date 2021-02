Magasabb fizetést kaphatnak kézhez a diákmunkát vállalók

!! Magasabb jövedelem, kedvező adózás! A 25 év alatti fiatalok életkezdését támogatja a jövő év januárjában induló SZJA-mentesség bevezetése. A Kormány döntése kedvezően érinti azokat a fiatalokat is, akik diákszövetkezeten keresztül vállalnak munkát: ők is teljesen adó- és járulékmentesen kapják kézhez a fizetésüket. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a magasabb bruttó bérüket nettó jövedelemként kapják kézhez. Ma ennek további részleteiről is egyeztettünk ifjúsági szakmai szervezetekkel. Osszák meg a videót másokkal is, hogy 2022-től minél többen élhessenek ezzel a lehetőséggel! ⬇️⬇️⬇️

Közzétette: Novák Katalin – 2021. február 17., szerda