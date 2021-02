Történelmi jelentőségű támogatást kapnak a fiatalok

Szja-mentesség a 25 év alatti fiataloknak2022-𝒃𝒆𝒏 𝒐𝒍𝒚𝒂𝒏 𝒕𝒂́𝒎𝒐𝒈𝒂𝒕𝒂́𝒔 𝒗𝒂́𝒓 𝒂 𝒇𝒊𝒂𝒕𝒂𝒍𝒐𝒌𝒓𝒂, 𝒂𝒎𝒊𝒍𝒚𝒆𝒏 𝒂𝒛 𝒐𝒓𝒔𝒛𝒂́𝒈 𝒕𝒐̈𝒓𝒕𝒆́𝒏𝒆𝒕𝒆́𝒃𝒆𝒏 𝒎𝒆́𝒈 𝒔𝒐𝒉𝒂. ✅ Bevezetjük a 25 év alatti fiatalok személyi jövedelemadó mentességét. Magyarországon mintegy 1 millió 16 és 24 év közötti fiatal van. Legtágabb értelemben ők a kedvezményezettjei az szja-mentességnek. Ezen belül a csak dolgozók -2019-ben 288 ezer fő-, és a tanulmányaik mellett munkát vállalók -diákmunka, gyakornokság- azok, akik 2022. január 1-től közvetlenül profitálhatnak belőle. ✅ A válságkezelés középpontjában a munkahelyteremtés és a beruházások ösztönzése áll, valamint a gazdaság-újraindítási akcióterv által is olyan környezetet teremtünk, ahol érdemes dolgozni. Ezért csökkentjük az adókat a fiataloknak is, hogy minél hamarabb önálló lábra tudjanak állni és ezzel is ösztönözzük őket a munkavállalásra. Mindannyian tudjuk, hogy a karrier indulásakor, a családalapítás előtt vagy az otthonteremtés küszöbén, mennyire fontosak az anyagi alapok. A 25 év alattiak szja-mentessége pontosan ezt az időszakot hivatott támogatni.

Közzétette: Szentkirályi Alexandra – 2021. február 16., kedd