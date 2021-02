Harminc milliárddal segíti a kormány a vidéki vállalkozásokat

Megosztás Tweet



A gazdaság-újraindítási akcióterv részeként négy kiírásban, közel 30 milliárd forint értékben pályázhatnak a cégek fejlesztési forrásokra. A pályázattal egyrészt a hátrányos helyzetű települések vállalkozásai juthatnak lehetőséghez, ezeken a településeken mintegy 800 ilyen cég működik – jelentette be Varga Mihály pénzügyminiszter a Facebook-oldalán hétfőn.

Varga Mihály szerint ezek a cégek nehezebb helyzetben vannak versenytársaiknál, ugyanakkor fontos szerepet töltenek be a települések életében, mert munkát adnak a helyben élőknek. Ezért a kormány rájuk kiemelt figyelmet fordít a gazdaság újraindítása során.

A pályázaton legalább kétmilliós, de akár 60 millió forintos fejlesztési forrást is elnyerhetnek ezek a vállalkozások – tette hozzá.

A héten induló pályázatok másik része az élelmiszeriparban, a műanyagiparban, illetve a divat- és dizájniparban működő vállalkozások beruházásait segíti.

A pályázatokon 5 és 500 millió forint közötti támogatást is elnyerhetne, új gépeket vásárolhatnak, bővíthetik a telephelyüket, korszerűsíthetnek, és van, ahol a munkavállalók képzéseit, vagy bérének egy részét is fizethetik ebből – jelentette be a miniszter.

A beruházások munkahelyeket teremtenek és védenek.

„Célunk továbbra is az, hogy a gazdaság újraindításából minél több magyar vállalkozás kivegye a részét, az ehhez szükséges pénzügyi ösztönzőket a kormány biztosítja”

– fogalmazott Varga Mihály.

A pályázatokat a Széchenyi 2020 program honlapján lehet majd benyújtani.