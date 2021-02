Példátlanul nagy támogatást biztosít a magyar gazdáknak a kormány

Megosztás Tweet



„A gazdaságvédelmi akcióterv január elsejével lezárult. Eredményes volt Magyarország gazdaságvédelmi akcióterve” – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gazdasági Évnyitóján. A kormány kedvezményes hitelekkel, bér- és beruházási támogatásokkal munkahelyek ezreit védte meg és újak teremtéséhez járult hozzá. Az agrárvállalkozások 25 milliárd forint plusz forráshoz jutottak, amit eredményesen használtak fel – hangzott el az M1 Magyar gazda című műsorában.

„Elbocsátások nem történtek, a beruházási kedvük töretlen, még új piaci lehetőségek is nyíltak itt, a nehézségekben. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy jókor, jó időben jött az a támogatás, amely kifejezetten célzott is volt, és célba is talált. Megerősödött az agrárium, ütésállóvá vált az agrárium, hiszen nemcsak a koronavírus-járvánnyal kell, küzdjön, hanem a különböző vírusokkal – madárinfluenza vírus, afrikai sertéspestis vírusa, sőt a pánikvásárlás vírusával is, tehát a pánik vírusával is, és azt kell, mondjam, hogy sikeresen helyt állt” – mondta Nagy István, agrárminiszter.

Lakástámogatás a családoknak, ingyen hitel a kis és közép vállalkozásoknak, 13. nyugdíj a szépkorúaknak.

Egyebek mellett ezek, a január 1-én indult gazdaság-újraindítási akcióterv első intézkedései. A 3 ütemben megvalósuló program második szakaszában a felsőoktatás fejlesztésén lesz a hangsúly, a júliusban induló harmadikban pedig az agrárium kerül fókuszba.

„Fontos pontja lesz ennek a szakasznak az, hogy be fogjuk jelenteni a következő 8-10 évre szóló agrár- és vidékfejlesztési stratégiánkat is, sőt meg is indítjuk ennek az első pályázatait és akciót. Arra készülünk, hogy a magyar vidék legnagyobb fejlesztési tervét tudjuk majd a közvélemény elé tárni” – mondta Orbán Viktor.

A gazdák már korábban is jelentős támogatáshoz jutnak: a 2020-ban meghirdetett, összesen mintegy 400 milliárd forint pályázati forrást már tavasszal megkaphatják.

„Az állattenyésztési ágazatban majd 200 milliárdos pályázati igény érkezett be, és akkor ott van még a növénytermesztés, kertészet, ott van az öntözési pályázatok, tehát egy ilyen hatalmas lendülettel megindulunk” – tette hozzá Nagy István.

A szaktárca idén további támogatásokat hirdet majd meg, amelyek az agrárium teljes megújulását szolgálják.

„Készülünk arra, hogy '21-'22-ben rendkívüli mértékű forrást biztosítsunk a megújuló vidékfejlesztéshez, hogy az újraindításnak tényleg egy hosszútávra kiható hatásai legyenek. Mintegy 1495 milliárd forintban írunk ki pályázatot '21-ben a gazdák számára és az élelmiszeripar számára azért, hogy a vidék megerősítését, a foglalkoztatás növelését, a megerősödést lehessen szolgálni, versenyképességet lehessen javítani” – fogalmazott az agrárminiszter.

Az ágazat így egy év alatt annyi vidékfejlesztési forráshoz jut, mint az előző uniós költségvetési ciklusban összesen. 2021 és 27 között

a kormány több mint 7500 milliárd forint támogatást biztosít a gazdáknak, ami a magyar agrárium történetében és az Európai Unióban is példátlan.

„A nemzeti támogatások mértékét a korábbi 17 százalékról 80 százalékra emelte, példátlan az Európai Unióban ekkora összeg. És ugyanakkor azt is tudjuk, hogy hatalmas kihívások előtt állunk, tehát ezek a források nagyon fontosak” – mondta Jakab István, a Magosz elnöke.

A magyar kormány a gazdák szövetségese az agrárium versenyképességének növeléséért, a gazdaságok megújulásáért és a vidék megerősödéséért folytatott munkában.



