Óriási segítség az egyszülős családoknak az otthonfelújítási támogatás

Az egyszülős családoknak nagy segítség az otthonfelújítási támogatás – jelentette ki az Egyszülős Központ elnöke az M1 Ma reggel című műsorában.

Nagy Anna kiemelte: számításaik szerint nagyjából 300 ezer egyszülős család van Magyarországon, ezekben mintegy félmillió gyermeket nevelnek, és számukra kiemelten fontos a lakásvásárlás és a lakásfelújítás kérdése.

Ezért az Egyszülős Központban olyan konzultációt indítottak, ahol a családok kis csoportban, szakemberekkel tudják megbeszélni, hogy egyedi igényeikre hogyan tudják felvenni a támogatásokat. Hozzátette: a nagy érdeklődésre tekintettel több héten át rendeznek majd ilyen programokat.



Nagy Anna arról is beszélt: az egyszülős családoknak jelentős segítséget nyújt a kormányzati családpolitikai intézkedések közül a bölcsődei helyek bővítése, valamint az is, hogy a nagyszülők is otthon maradhatnak a gyerekekkel.

A műsorban elhangzott: az első tizenhét család már megkapta az otthonfelújítási támogatást a Magyar Államkincstártól.

