Matolcsy György: Az EU lezáratlan ügye az egységes piaccal

Mind az EU-t, mind Egyesült Királyságot kezdetben nagy veszteség éri majd a Brexit miatt – írta a növekedés.hu oldalon közölt jegyzetében a Magyar Nemzeti Bank elnöke.

Vagy talán mégis? Miriam González Durántez helyesen állapítja meg a Financial Times 2020. január 13-ai számában, hogy akár mindkét fél nyerhet is a Brexit által okozott sokkhatásra adott reakcióként meghozott, a versenyképességet növelő és a növekedést célzó szabályozási reformok bevezetésével – tette hozzá.

Vagy talán mégis? Miriam González Durántez helyesen állapítja meg a Financial Times 2020. január 13-ai számában, hogy akár mindkét fél nyerhet is a Brexit által okozott sokkhatásra adott reakcióként meghozott, a versenyképességet növelő és a növekedést célzó szabályozási reformok bevezetésével – tette hozzá.

Tény, hogy az Egyesült Királyságnál csak Dániának kedvezőbb az üzleti környezete a Világbank Doing Business rangsora szerint. Mint ahogy az is árulkodó, hogy az EU-ban még jelenleg is 83 különböző fajta, kereskedelmet akadályozó tényező vár eltörlésre, és még 40 jogi intézkedést kell meghozni az egységes piac megteremtése érdekében.

Ahelyett, hogy a két fél által alkalmazott megtorló intézkedésekből adódóan a jövőben katasztrófák sorával kellene szembenéznünk, még profitálhatunk is a szakításból fakadó, határozott ösztönző erőből. Az EU-ban és az Egyesült Királyságban is reformokra van szükség ahhoz, hogy ismét stratégiai partnerség alakuljon ki a felek között – vélte Matolcsy.

