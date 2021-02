A hidrogénhajtású autóba vetett hit fűti a hidrogénes cég árfolyamát

Megosztás Tweet



Az elektromosautó-gyártók után a befektetők zsákolják a hidrogénes cégek részvényeit. 2030-ra minden tizedik új autót ez az energiahordozó hajthatja – hangzott el az M1 Summa című műsorában.



Az elektromosautó-gyártók után úgy tűnik, megérkezett az újabb piaci őrület is, amely a hidrogénnel kapcsolatos cégeket érinti. A befektetők fantáziája nem alaptalan: a hidrogén ugyanis a világegyetemben leggyakrabban előforduló elem. Tulajdonságai sok szempontból kedvezőek: nem toxikus, nem rákkeltő és nem üvegházhatású. Ha pedig véletlenül kikerül a környezetbe, nem okoz semmilyen maradandó környezetszennyezést.

„Fűtőértéke az ismert elemek közül az egyik legmagasabb” – árulta el a Summának Tompos András, az ELTE Természettudományi Kutató Központjának laborjában, ahol a többi között arra vonatkozó vizsgálatokat végeznek, hogy a hidrogén miként képes energiát átadni, például egy leendő autó motorjának.

„Egyik oldalára a hidrogén megy, a másik oldalára pedig a levegő, és ennek a kettő gáznak a reakciója játszódik le, de természetesen térben elválasztva. Tehát nem egy robbanásról beszélünk, mert ez nem egy robbanómotor, ez egy elektrokémiai üzem, amikor is az egyik fegyverzeten a hidrogén az oxidálódik, a másik fegyverzeten az oxigén redukálódik, és az egyik fegyverzetről a másik oldalra átmenő elektronok hajtják végre, végzik a munkát.”

Tompos András szerint a hidrogén nem az egyik lehetséges eszköze, hanem a kulcsa annak, hogy 2050-re elérhetővé váljanak a klímavédelmi célok.

A szakember úgy látja, „ha a hidrogéntechnológiák térnyeréséhez szükséges intézkedéseket uniós, nemzeti és helyi szinten meghozzák, akkor 3 évtized múlva a hidrogén Európa teljes energiaigényének akár 24 százalékát is biztosíthatja. A hidrogéntechnológia ráadásul több mint 5,4 millió új munkahelyet és évente akár 800 milliárd euró bevételt termelhet meg.”

A szakértő a járműgyártásban is jelentős felfutást jósol a hidrogénalapú hajtásnak.

„Nyilvánvalóan most még hátrébb van piaci érettségben és tömeggyártásban az akkumulátoros technológiához képest, de ez a versenyhátrány ez elolvadni látszik, illetve a közeljövőben elolvadni fog. 2030-ra prognosztizálják azt, hogy majdnem minden tizedik gépjármű tüzelőanyagcellás-meghajtású lesz”.

„A befektetők közül is sokan nagy jövőt jósolnak ennek az energiahordozónak, amelynek rendkívül széles körű a felhasználási lehetősége az üzemanyagoktól az elektromos berendezésekig” - teszi hozzá Szemán Ákos. A Portfolio elemzője ennek tudja be, hogy az érintett cégek iránt már most hatalmas a tőzsdei érdeklődés.

A befektetők már nagyon rákattantak a hidrogénre, az ezzel foglalkozó hidrogénes cégek árfolyama - nem egy cégnek - több mint a tíz-tizenötszörösére nőtt az elmúlt néhány hónapban. Sok fantáziát látnak a zöld hidrogénben.

Az Európai Unió tervei szerint 2030-ra legalább 40 gigawattnyi összkapacitást elérni, ami még azért jóval elmarad a nap- vagy a szélenergiától, de ez is egyfajta optimizmust adhat a befektetőknek.

„Miután a hidrogén nem önmagában megtalálható energia, hanem energiahordozó, a jövője attól függ, hogy sikerül-e előállítani környezetbarát módon ” – jegyzi meg a szakértő.

„Jelenleg a hidrogén 95-96 százalékát földgáz felhasználásával állítják elő. Hogyha földgáz felhasználásával állítják elő, akkor széndioxid-kibocsátás keletkezik, ami ugye káros anyagként szennyezi a környezetet. Vannak más fajtái is a hidrogénnek. Megújuló energiaforrás segítségével is elő lehet állítani, ami ugye nem szennyezi a környezetet, és például napenergia vagy szélenergia felhasználásával, majd elektrolízis segítségével is előállítható a hidrogén. Ezt nevezzük zöld hidrogénnek” – fűzte hozzá Szemán Ákos

A hidrogén és főként az elektromos hajtásláncú járművek térnyerését jól példázza, hogy a japán kormány az újonnan gyártott belsőégésű motorok kereskedelmének a betiltását fontolgatja.

A tervek szerint 2035-től már sem dízel, sem benzines kocsit nem hozhatnának forgalomba a szigetországban, ahol egyébként az egyik nagy autógyár már piacra dobta - és mintegy 10 000 darabot értékesített - az első hidrogénhajtású járművéből.