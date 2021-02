Újabb gazdaságvédelmi intézkedések segítik a vállalkozásokat

Megosztás Tweet



A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gazdasági évnyitóján Orbán Viktor miniszterelnök értékelte a gazdaságvédelmi akciótervet, és bejelentette a gazdaság újraindításának tervét, melynek része, hogy a járvány miatt bajba került kis- és középvállalkozások tízmillió forintos, kamatmentes kölcsönt kaphatnak, amelynek törlesztését csak három év múlva kell elkezdeniük – hangzott el az M1 Híradójában.



Évente félmilliárd tablettát állítanak elő a kunfehértói gyógyszergyárban. A teljesen magyar tulajdonú vállalkozás 120-féle készítményt gyárt, amelyek felét külföldön értékesíti. A cég sikeresen pályázott a tavaly meghirdetett egészségipari támogatási programra és nyert el több mint félmilliárd forint állami támogatást.

A gyógyszergyár vezérigazgatója korábban az M1 Híradónknak elmondta: a pénzből tovább bővítik üzemcsarnokukat, és analitikai műszereket is vásárolnak a gyógyszerek vizsgálatához.

A megnyert pályázat tartalmazza azokat a készítményeket is, amit egy adott esetben, amikor Magyarország gyógyszerellátása importból nem biztosítható megfelelően, akkor gyógyszergyárunk rövid időn belül legyártja – mondta Nemes József, az ExtractumPharma Zrt. vezérigazgatója.

Egybben a budapesti üzemben személyigazolványok, jogosítványok vagy autók törzskönyvei készülnek a több száz millió forintos gépen. A szintén magyar tulajdonú cég több csúcstechnológiát képviselő berendezés megvásárlását tervezi. A fejlesztés több mint egymilliárd forintos költségének csaknem a felét az állam állja.

„A kapott támogatással képesek vagyunk arra, hogy tevékenységünket magasabb szintre emeljük, képesek vagyunk arra, hogy exporteredményeinkkel hozzájáruljunk a gazdaság növekedéséhez” – mondta Zsámboki Gábor, az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. vezérigazgatója.

A fenti csak két beruházás a közelmúltban bejelentett több tucatból, amelyeket a kormány jelentős összegekkel támogat. Ezeknek is köszönhetően Magyarország, mind a beruházási rátát, mind a beruházások nagyságát vizsgálva Európa élvonalába tartozik.

Varga Mihály pénzügyminiszter a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) Gazdasági évnyitó csütörtöki rendezvényén a beruházások fontosságáról beszélt, mert ezek alapozták meg az elmúlt évek, és ezek alapozzák meg a következő évek növekedését.

Tavaly is nagy szerepük volt abban, hogy a második negyedévi zuhanást követően újra lendületbe került a gazdaság.

Tompították a visszaesést a beruházások

„Mindezeket a kormány erőteljes költségvetési eszközökkel támogatta, úgymint bértámogatás, versenyképességet javító beruházások, adó- és járulékcsökkentések. A visszaesés már a harmadik negyedévben is kisebb volt, jó okunk van feltételezni, hogy a gazdaság teljesítményének csökkenése az év egészében a vártnál kisebb körülbelül 5 és 6 százalék közötti lesz” – emelte ki Varga Mihály pénzügyminiszter.

Idén viszont már jó eredményeket érhet el a gazdaság – erről már az MKIK elnöke, Parragh László beszélt.

„Kérdés, hogy mikor ér véget a vírusválság, mi abban bízunk, hogy tavasz végén, nyár elején. Nem értek egyet azzal a kijelentéssel, hogy a magyar gazdaság bajban van, ugyanis a magyar gazdaság 80 százaléka kiválóan teljesít. Bizonyos ágazatok vannak bajban, ezeket kell számba venni és segíteni”– mondta a kamara elnöke.

Elemzők szerint 2021-ben akár 4 százalékkal is növekedhet a GDP.

Ezt nagyban segítheti egy új hitelkonstrukció, amelyet a miniszterelnök jelentett be. Ez a lehetőség a koronavírus-járvány miatt bajba került kis- és középvállalkozásoknak dob mentőövet.

„Ennek az a lényege, hogy tíz évre, tízmillió forint erejéig nullaszázalékos hitelt nyújtunk, azoknak a kicsi, kis- és középvállalkozásoknak, amelyek a gazdasági újraindítás lehetőségeivel egy kezdő összeg nélkül nem tudnának élni. Nyilván sokan megálltak elsősorban a bajba jutott ágazatokban, ahhoz, hogy újra meg tudjanak indulni, nem elég a korlátozások feloldása, valami pénzügyi segítség is kell” – mondta Orbán Viktor.

A hitelt csak három év után kell törleszteni a vállalkozásoknak.

A gazdaságvédelmi akciótervet értékelve a miniszterelnök kiemelte a hitelmoratórium bevezetését – amellyel 3000 milliárd forint maradt a családok és a vállalkozók zsebében –, valamint a bértámogatásokat a nehéz helyzetben lévő ágazatoknál.

Elmondta, hogy ezek esetében elengedték a szociális hozzájárulási adót, és felére csökkentették az iparűzési adót, továbbá beruházási támogatást adtak 1434 magyarországi vállalkozásnak, ami 280 ezer munkahely megtartásához és több tízezer létrehozásához járult hozzá.

Bírálat balról

Több baloldali párt is reagált Orbán Viktor bejelentéseire. A DK azt írta, hogy nincs, nem volt, és ezek szerint nem is lesz már válságkezelés. Az LMP egyebek mellett azt kifogásolta, hogy a kisvállalkozások semmilyen segítséget nem kapnak a kormánytól. Az MSZP pedig úgy látja, hogy Orbán Viktor elindította a Fidesz 2022-es választási kampányát.

A Fidesz szerint a baloldal végig támadta a védekezést és elégedetlenkedett.

„A válságban a baloldal nem segített a vállalkozásokon, cserben hagyta a magyar embereket, és válságkezelés címszó alatt csak nagyobb bajt csinált az országban. Ezt a baloldalt akkor is és most is Gyurcsány Ferenc vezeti, éppen ezért, ha most ők kormányoznának ugyanúgy csődbe vinnék az országot, ahogy ezt tették korábban” – mondta Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója.