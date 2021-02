ÉLŐ: Orbán - Húsvétra szabadabb életünk lehet, ha addig tartjuk a szabályokat

Először is hitelmoratóriumot vezetett be a kormány. 50 ezer kkv-nak adtak segítséget. Összesen 3 ezer milliárd maradt így a családok és vállalkozók zsebében, ezt egyszer ki kell fizetni, de nem most. 284 ezer munkahelyet óvtak meg és több tízezret hoztak létre. A Széchényi Kártya programon keresztül sok munkaadónak adtak segítséget, illetve olcsó hiteleket ajánlottak, amelyet nagy számban fel is vettek. Elsősorban ezek a magyarokat segítették. A gazdaságban a munka a legfontosabb: ha munka van, akkor minden van. 2020 decemberében ugyanannyian dolgoztak, mint 2019 decemberében, tehát a védekezés elérte célját, megvédte a munkahelyeket. 4,5 millió honfitársunk dolgozik és gondoskodik családjáról. Magyarország megtartotta a kiemelkedően jó eredményeit, a munkanélküliség a harmadik legalacsonyabb arányú az unióban. A cseheket szeretnénk utolérni ebben.