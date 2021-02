A vakcina és az oktatás fejlesztése is segíthet a gazdaság újraindításában

Megosztás Tweet



Sok szó esett már a vakcináról, elsősorban egészségügyi szempontból, de van az oltásnak egy gazdasági vetülete is. Aki hamarabb olt, az hamarabb nyithat is, vagyis gazdasági előnyre tehet szert.

A gazdaság egyes területeinek az újraindítása erősen függ attól, hogy a lakosság fertőzöttsége megszűnik-e, vagy legalábbis lassul, ez kulcskérdés a következő időszakban – magyarázta az oltások gazdasági vetületét Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

„Amit a szakemberek mondanak, azaz ha minden jól megy, akkor április vége, május tájékán elérjük azt az átoltottsági szintet, ami a gazdaság szempontjából már biztonságossá teszi a működést” – tette hozzá.

Van olyan ágazat, amit kevésbé sújt a válság, vagy akár profitálni is tud a helyzetből, azonban a válság szinte egy perc alatt elsöpörte a gazdaság egy részét – a vendéglátást, turizmust –, de hamarosan újra talpra állnak ezek a vállalkozások az MKIK elnöke szerint.

A turisztikai vállalkozások is abban bíznak, illetve az éttermek is, hogy hamarosan lesz nyitás, és végre újraindul a gazdaság, de most a vírus mindent eltüntetett. A számlákat így is fizetni kellett, és fent kellett tartani a családot – hangzott el a műsorban.

„Számtalan nehéz emberi élethelyzet jelent meg, amit korábban senki nem is gondolt. Mi most azt gondoljuk – és szerintem ebben a kormánnyal együtt is tudunk működni –, hogy keressük meg a kulcsterületeket, és ott avatkozzunk be.

Erre én látom a kormány nyitottságát, és most már szerintem ehhez a tudásunk is megvan”

– mondta bizakodva Parragh László, és hozzátette,

a legfontosabb volt a likviditás fenntartása, ebben erősen részt vettünk, a Széchenyi-kártyában kihelyezett hitel 600 milliárd forint volt a tavalyi évben, és most is magas rá a kereslet. A másik a munkatársak megtartása, ebben a magyar gazdaság jelesül teljesített. „Én azt állítom, hogy ha még három hónapot kibírunk, akkor nagyon sok minden megváltozik, jó irányba.”

Orbán Viktor miniszterelnök múlt pénteken beszélt az újraindítási akciótervről, miszerint a kormány már döntött egy hatezermilliárdos csomagról, amelyben a felsőoktatás fejlesztését emelte ki.

A tudás, a hozzáadott érték rengeteget jelent a gazdaság szempontjából.

Mi nagyon erősen azt szorgalmazzuk, hogy a gazdaság és az oktatás legyen összekötve, akár a szakképzésben, akár a felsőoktatásban

– tette hozzá.

A teljes beszélgetést itt hallgathatja vissza.

