Szabadon eldönthető a hitelmoratórium folytatása

Megosztás Tweet



Minden ügyfél elszámoló levelet kap a bankjától a hiteltörlesztési moratóriummal kapcsolatban – erről a Magyar Nemzeti Bank szóvivője beszélt az M1 Híradójában. Binder István szerint így mindenki „világosan láthatja”, hogyan áll a tőketartozása és eldöntheti, hogy érdemes-e élni a moratóriummal a következő hónapokban is.

„Nagyon sok ember számára mentőöv a moratórium, akik esetleg családi, anyagi, munkahelyi, egészségügyi problémák miatt egyszerűen muszáj, hogy folytassák, nekik ez életbevágó segítség” – fogalmazott az MNB felügyeleti szóvivője.

„A többieknek viszont egy szabad döntési lehetőség most a moratórium két választása – ami június 30-ig él –, tehát a moratórium 2-t az ő szabad döntésük alapján tudják folytatni vagy éppen nem folytatni”

– mondta Binder István.

A szóvivő kifejtette: két moratóriumról beszélünk, hiszen a törlesztési moratórium 1 tavaly december 31-én lezárult, aki azonban mentőövként vagy egyéb oknál fogva folytatja, ő belépett a moratórium 2-be. Illő ugyanakkor, hogy az első szakaszról, annak jellemzőiről világos képet kapjanak az ügyfelek, és mind a Magyar Nemzeti Bank egy korábbi körlevelében, mind a szabályozó állam jelezte a bankoknak, a bankok érdekképviseletének, hogy egyenleget kell vonni, hogy az ügyfelek világosan lássák, hogy az eltelt időszakban hogyan alakult a hitelük – mondta Binder István.

A moratórium 2 szabályai megegyeznek a moratórium 1 kondícióival, tehát semmiféle váratlan többletteher-növekedés nem éri az ügyfelet.

Az a kamat, ami a tőkére a fizetési stop idején rárakódik, azt nem csaphatja a bank a moratórium 2-nél sem az eredeti tőketartozáshoz, nem lesz belőle kamatos kamat, hanem ahogy a moratórium 1-nél történt, a moratórium 2 lezárása végén is ezt egyenlő részletekben a futamidő meghosszabbodásával tudja az ügyfél fizetni – hangsúlyozta az MNB felügyeleti szóvivője.

Binder István hozzátette: azok, akik esetleg éppen most kerülnek nehezebb helyzetbe, nekik is lehetőségük van akár most vagy a következő hetekben, hónapokban belépni a hitelmoratóriumba.

A címlapfotó illusztráció.